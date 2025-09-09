明報新聞網
港聞

港聞二

居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」

【明報專訊】除內地品牌，新冠疫情後不少海外食肆進軍本港。去年攻港的日本居酒屋「鳥貴族」，擬今年內由兩間分店擴展至四五間，最快明年再擴展至油尖旺及港島等核心區。創辦人大倉忠司接受本報專訪稱，港分店生意理想，屯門及大埔店生意額位列全球分店首兩位。其特許經營伙伴Mog Mog Dining副總經理陳國良稱，鳥貴族積極本地化，因應港人有別日本人多數夜晚去居酒屋的習慣，本月起午市會推出燒鳥串外賣便當，冀推廣居酒屋文化。

成長於失落年代 高性價比跑出

繼去年12月在屯門開本港首間分店，鳥貴族今年7月在大埔再開分店。被問到本港經濟低迷下如何逆市擴張，大倉忠司稱品牌今年創立40周年，成長時正值日本經濟欠佳，故有「在逆境仍能成功打造品牌」的經驗，相信目前是合適時間攻港。他說，食客在市道欠佳下均着重高性價比食肆，相信該品牌貫徹日本總店做法，提供平價的均一價菜式，可吸引港人光顧。

未料多長者家庭客 午市受歡迎

日式料理深受港人歡迎，被問到如何在多間日式食肆競爭下突圍，大倉稱鳥貴族以平價、高質食品招徠，又認為各日式食肆有清晰定位，舉例即使同區有連鎖壽司店，相信兩者仍能發揮日本品牌的協同效應。陳國良說，鳥貴族在本港開首間分店前，員工需前往日本受訓，其後包括創辦人大倉忠司在內，日本會再派員來港培訓員工，並每月派人來港評核是否達標。

研小朋友菜式 午市推便當

陳國良說，原以為鳥貴族在港夜晚生意較佳，但有年長街坊喜歡三五成群在午市或下午茶光顧，亦吸引不少家庭客，故正研究推出適合小朋友的菜式，並推出吉祥物「TORIKKI」商品，冀家長和小孩均能享受。

連同兼職，目前鳥貴族在本港每間分店平均聘用20至30人，料今年第四間分店開張後共聘用逾100人。對於多個行業人手短缺，陳國良說部分食肆疫後需掙扎求存甚至結業，反而令市場有更多合適勞工。

（消費轉型系列四˙完）

相關字詞﹕串燒 日本 消費轉型 居酒屋 鳥貴族 逆市擴張

