港聞

港聞二

易融資 作跳板 17內地餐企港上市

【明報專訊】近年多個內地餐飲品牌攻港，即使需捱貴租和面對經濟下行壓力，香港的資本市場仍具吸引力，不少內地餐飲更將香港視為「出海」跳板。小龍坎、蘑歡香港區負責人張權表示，內地餐飲品牌「南下」一大目標是來香港上市融資，企業在港上市後再拓展海外市場，可獲更高信任，又提及內地A股很難對餐飲行業開放上市，港股是不少內地餐飲品牌的最佳選擇。

據本報統計，現時最少有17個內地餐飲品牌在港交所上市，7個品牌在2023年後上市，其中5個屬茶飲品牌，分別為滬上阿姨、茶百道、古茗、奈雪的茶及蜜雪冰城。翻查資料，蜜雪冰城2022年申請內地A股上市失敗。早前有報道引述消息稱，內地監管機構發布指導意見，謹慎建議依賴爆炸性特許經營業務模式的公司不能在內地上市。

張權稱，內地餐飲品牌亦視香港是「出海」跳板，香港內聯外通，在港可積累國際市場經驗，而香港客戶群更國際化，品牌可獲更高國際曝光度。

歐洲研究及投資教育公司Orientis首席經濟師徐家健表示，在香港開店對內地餐飲品牌而言屬出海經驗，有助吸引投資資金，「寫計劃書時可以話香港開了幾多間，之後計劃去幾多國家」。

（消費轉型系列四˙完）

相關字詞﹕上市 內地食肆 餐飲 消費轉型

