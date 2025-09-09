易融資 作跳板 17內地餐企港上市

據本報統計，現時最少有17個內地餐飲品牌在港交所上市，7個品牌在2023年後上市，其中5個屬茶飲品牌，分別為滬上阿姨、茶百道、古茗、奈雪的茶及蜜雪冰城。翻查資料，蜜雪冰城2022年申請內地A股上市失敗。早前有報道引述消息稱，內地監管機構發布指導意見，謹慎建議依賴爆炸性特許經營業務模式的公司不能在內地上市。

張權稱，內地餐飲品牌亦視香港是「出海」跳板，香港內聯外通，在港可積累國際市場經驗，而香港客戶群更國際化，品牌可獲更高國際曝光度。

歐洲研究及投資教育公司Orientis首席經濟師徐家健表示，在香港開店對內地餐飲品牌而言屬出海經驗，有助吸引投資資金，「寫計劃書時可以話香港開了幾多間，之後計劃去幾多國家」。

（消費轉型系列四˙完）