塔巴掠港12人傷3水浸 今料仍有狂風驟雨

天文台前晚9時20分發出8號東南烈風或暴風信號；昨午1時10分改發3號強風信號，不少打工仔需返半日工，中午過後港鐵站上班人潮漸增。醫管局表示，截至昨午12時，9男3女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。另截至昨午1時，政府1823電話中心及消防處分別收到35宗及127宗塌樹報告。

渠務署透過社交專頁表示，截至昨午2時確認3宗水浸個案，分別位於粉錦公路（近香港哥爾夫球會）、元朗橫洲東頭圍及彩園邨/彩蒲苑往粉錦公路行人隧道。經署方緊急應變隊伍及強力排水機械人「小禹系列」及「龍吸水」協助，所有水浸個案於一至兩小時內完成處理。

卓永興：政府早部署防禦應急

水浸個案兩小時內完成處理

署理政務司長卓永興昨早到緊急事故監察及支援中心視察，他於社交專頁稱，政府早已採取防禦和應急措施，渠務署前日為全港約240個渠道容易淤塞點完成特別檢查及清理工作，並安排60隊緊急應變隊，包括6台「龍吸水」及3台「小禹」排水機械人；路政署亦安排近130隊應急隊，按需要出動清理道路和處理塌樹等。

塔巴昨早在香港西南面約170公里掠過，吹襲期間本港多處地區吹烈風，長洲、昂坪及橫瀾島風力達暴風程度。雨帶亦帶來狂風大驟雨，由午夜至下午2時，大部分地區錄得逾70毫米雨量，九龍及新界多處地區錄得逾100毫米雨量。

天文台昨發文分析塔巴增強，指海面溫度較高及其他合適的大氣條件下，塔巴於南海北部增強為強烈熱帶風暴，移近廣東沿岸時發生「對流熱塔」，即熱帶氣旋眼牆附近有劇烈上升對流，雲頂高度可直達對流層頂部，並伴隨閃電，該現象通常表示熱帶氣旋可能增強。