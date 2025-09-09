明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

塔巴掠港12人傷3水浸 今料仍有狂風驟雨

【明報專訊】昨日本港8號風球生效期間，共有12人受傷需到醫院診治；政府接到逾160宗塌樹報告和3宗水浸個案。隨着熱帶風暴「塔巴」遠離本港，天文台預測今日大致多雲，但塔巴外圍雨帶會為本港間中帶來狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大。展望明日天色好轉，但仍會有幾陣驟雨，隨後數日大致天晴及酷熱。

天文台前晚9時20分發出8號東南烈風或暴風信號；昨午1時10分改發3號強風信號，不少打工仔需返半日工，中午過後港鐵站上班人潮漸增。醫管局表示，截至昨午12時，9男3女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。另截至昨午1時，政府1823電話中心及消防處分別收到35宗及127宗塌樹報告。

渠務署透過社交專頁表示，截至昨午2時確認3宗水浸個案，分別位於粉錦公路（近香港哥爾夫球會）、元朗橫洲東頭圍及彩園邨/彩蒲苑往粉錦公路行人隧道。經署方緊急應變隊伍及強力排水機械人「小禹系列」及「龍吸水」協助，所有水浸個案於一至兩小時內完成處理。

卓永興：政府早部署防禦應急

水浸個案兩小時內完成處理

署理政務司長卓永興昨早到緊急事故監察及支援中心視察，他於社交專頁稱，政府早已採取防禦和應急措施，渠務署前日為全港約240個渠道容易淤塞點完成特別檢查及清理工作，並安排60隊緊急應變隊，包括6台「龍吸水」及3台「小禹」排水機械人；路政署亦安排近130隊應急隊，按需要出動清理道路和處理塌樹等。

塔巴昨早在香港西南面約170公里掠過，吹襲期間本港多處地區吹烈風，長洲、昂坪及橫瀾島風力達暴風程度。雨帶亦帶來狂風大驟雨，由午夜至下午2時，大部分地區錄得逾70毫米雨量，九龍及新界多處地區錄得逾100毫米雨量。

天文台昨發文分析塔巴增強，指海面溫度較高及其他合適的大氣條件下，塔巴於南海北部增強為強烈熱帶風暴，移近廣東沿岸時發生「對流熱塔」，即熱帶氣旋眼牆附近有劇烈上升對流，雲頂高度可直達對流層頂部，並伴隨閃電，該現象通常表示熱帶氣旋可能增強。

相關字詞﹕天氣

上 / 下一篇新聞

流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者
流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者
到校打針增機制 學校退出須交代原因
到校打針增機制 學校退出須交代原因
兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子
兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查
話你知：打風可致強側風 影響航機升降 另受風切變湍流影響
話你知：打風可致強側風 影響航機升降 另受風切變湍流影響
過江龍食肆兩成碰釘 「需懂本地市場」 過來人：選址舖租定價皆要熟 分析：倘未吸目標客難捱
過江龍食肆兩成碰釘 「需懂本地市場」 過來人：選址舖租定價皆要熟 分析：倘未吸目標客難捱
易融資 作跳板 17內地餐企港上市
易融資 作跳板 17內地餐企港上市
居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」
居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」
羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸
羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸
選委補選 高票當選者同稱未擬選立會
選委補選 高票當選者同稱未擬選立會
西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字
西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字
留醫5日不治 新疆團車禍增至兩死
留醫5日不治 新疆團車禍增至兩死
大額提款惹截查 詐騙黨港成員在台落網
大額提款惹截查 詐騙黨港成員在台落網
灣區熱搜：工業搶先應用智能機械人 關乎全球生產鏈洗牌 優必選：中美激鬥 輸機械人輸製造業
灣區熱搜：工業搶先應用智能機械人 關乎全球生產鏈洗牌 優必選：中美激鬥 輸機械人輸製造業
灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企
灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企
灣區熱搜：港大教授：機械人產業大方向正確 有泡沫正常
灣區熱搜：港大教授：機械人產業大方向正確 有泡沫正常
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美
【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢
【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢
【Emily】進擊的巨人襲港 齊齊去牆內外調查
【Emily】進擊的巨人襲港 齊齊去牆內外調查
【Emily】團體調查：七成LGBTQ+ 港生活有困難
【Emily】團體調查：七成LGBTQ+ 港生活有困難
【Emily】女局拎「杯麵」為港將打氣
【Emily】女局拎「杯麵」為港將打氣
【Emily】大律師會製薯片 賀獎學金銀禧
【Emily】大律師會製薯片 賀獎學金銀禧