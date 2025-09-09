明報新聞網
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查

【明報專訊】香港快運昨日由北京出發的UO235航班，於早上10時34分在香港機場北跑道降落時偏離跑道，撞到旁邊指示牌，其後停於滑行道，無人受傷；民航意外調查機構已就此「嚴重事故」展開調查。有乘客稱飛機着地時搖晃了幾下、有些顛簸。事發時8號東南烈風或暴風信號正生效，香港工程師學會航空分部副主席詹永年向本報指出，一般而言，飛機升降與風暴無直接關係，側風則是其中一個可能影響因素。

涉事飛機型號A320，昨晨7時42分在北京大興起飛，機上載有137名乘客及機組人員。香港快運表示，航班昨安全降落後偏離，航機其後停在滑道，機組人員依照標準作業程序處理，無接獲乘客報告受傷。

北京返港 機上137人無恙

機管局稱，涉事航機於北跑道降落後滑行時疑撞到跑道旁指示牌，北跑道事後由機管局安排檢查，於中午12時15分重開。民航處稱，民航意外調查機構調查小組正收集數據和資訊，並確定需進一步調查的範圍和跟進的調查方向，以找出事故經過和成因，避免同類事件再發生。機管局表示會與航空公司配合調查。

乘客：飛機搖晃數下

乘客李小姐接受傳媒訪問時形容，事發時飛機搖晃數下，機上沒東西掉落，之後有10多名消防員及數輛消防車在旁邊停靠。乘客汪先生稱有乘客當時要求落機，並要求涉事單位交代情况。

註冊工程師詹永年稱，一般而言調查過程會檢視飛機黑盒及飛機狀况、機組人員及乘客對事件的陳述、事發時天氣等。他稱不論是否有風暴，機師在預備飛機升降時都要留意天氣狀况，特別是風向、風速、能見度、有否風切變等。他說側風是影響降落時會否偏離跑道的其中重要因素，不同型號飛機的飛行手冊都會清晰列明側風限制，機師在起飛前做飛行規劃時，都會檢視降落目的地、飛行途中的天氣預報以確保安全。

飛行手冊列明側風限制

一名資深香港民航機師向本報稱，事故成因仍待調查，但一般而言，事發時天氣情况包括風速、風向及跑道積水量都是調查方向，另亦應調查機身適航性及人為因素。至於機師如何判斷飛機是否適合升降，他強調留意天氣預報是關鍵，在8號風球下，風向如與跑道成水平方向，一般不影響升降，南面側風則有影響，如機師判斷天氣不適合升降，會在空中盤旋待情况改善，或改用其他方向跑道，甚至轉降其他機場，而為應對強風升降影響，亦會為飛機準備更多燃料。

民航處回覆本報稱，機師會根據航空公司制定的運作手冊，因應實際天氣情况，在符合安全情况下決定是否升降；航空交通管制會提供相關服務及天氣資料。

全日140航班取消

受熱帶風暴「塔巴」吹襲影響，機管局表示，截至昨午5時，全日有約140班航班取消、370班航班延誤。需轉飛其他航點的航班中，有4班已抵港，至昨晚仍有10班正安排稍後回港。

