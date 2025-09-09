兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子

本年度流感疫苗接種計劃提供4款流感疫苗，中心採購130萬劑，包括120萬劑注射式滅活疫苗，以及噴鼻式減活疫苗和注射式重組疫苗各約5萬劑。相較上個季度只提供一款四價滅活疫苗，今年採購兩款滅活疫苗，包括科興四價疫苗及賽諾菲三價疫苗。徐樂堅稱世衛發現流感其中一個「山型譜系」已較少於人類傳播，故三價及四價疫苗均有功效。

衛生署總藥劑師嚴子閣稱，所採購的疫苗已於本港註冊，符合成效和安全的嚴謹標準；投標者需符合藥物規管的嚴格要求，包括提交藥物註冊證明書等，署方會確保資料真確，並會突擊巡查供應商。

稱價錢屬考量 安全有效亦重要

徐樂堅說按以往做法，市民不能選擇疫苗品牌，但可選擇不同疫苗平台，而當局採購的疫苗皆符合安全品質成效的高標準，「無在於（即不存在）市民可以揀牌子」。

被問是否以「價低者得」原則採購，徐稱價錢屬考量，但非唯一因素，是否安全和有效亦是重要考慮。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，疫苗供應不能中斷，今年有兩個供應商提供滅活疫苗，可確保供應穩定。