明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

到校打針增機制 學校退出須交代原因

【明報專訊】2025/26年度季節性流感疫苗學校外展接種計劃新增「選擇退出」機制，不參與的學校要交代原因，衛生署將繼續公開不參與學校名單。衛生防護中心總監徐樂堅稱，目前有99%、約2300間學校參與計劃，餘下23間因校曆緊湊、設施人手不足等理由不參與，會尊重學校決定，不會懲罰，而上載名單旨在協助學校及早提醒家長自行安排子女接種疫苗。

所有學校可選噴鼻式疫苗

徐樂堅說，6個月至18歲以下兒童於2024/25年度流感疫苗覆蓋率62.4%，按年度增個百分點；幼稚園及幼兒中心疫苗覆蓋率58.1%、小學和中學分別69%和54.6%。上年度有84宗學校爆發流感個案，較2018/19年度減九成。

有別於上年度只有幼稚園及幼兒中心可選擇噴鼻式減活流感疫苗或混合模式，即可於同一或不同外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，措施本年度推展至所有學校。

99%學校參與 不參與名單續公布

徐稱，約2300間學校參與外展計劃，餘下23間不參與原因與校曆緊湊、設施人手不足有關。他說完全信納該些原因令學校困擾，衛生署跟教育局一直與校方聯繫，希望了解困難並協助解決。他說尊重學校決定，不會懲罰不參與的學校，形容今年學校99%參與，較去年（98%）進步，而本月下旬上載不參與學校名單至中心網站，是為協助學校及早提醒家長自行安排子女接種疫苗。衛生署今年初公布「拒絕安排」流感疫苗到校接種的學校名單，曾惹學界不滿。

教育界立法會議員朱國強稱，絕大部分學校參與外展計劃，反映學校取態更積極，值得肯定。他說當局以往曾澄清公開不參與學校名單的用意，相信未參與學校在事前已獲告知，對當局安排有所理解。他相信個別學校的問題應有校本解決辦法，例如以往有幼稚園擔心打針引起年幼學童不安，隨噴鼻式流感疫苗普及，有助解決學童心理障礙。

相關字詞﹕教育界 衞生署 衞生防護中心 徐樂堅 學校 外展疫苗接種服務 流感疫苗

上 / 下一篇新聞

流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者
流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者
兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子
兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查
話你知：打風可致強側風 影響航機升降 另受風切變湍流影響
話你知：打風可致強側風 影響航機升降 另受風切變湍流影響
塔巴掠港12人傷3水浸 今料仍有狂風驟雨
塔巴掠港12人傷3水浸 今料仍有狂風驟雨
過江龍食肆兩成碰釘 「需懂本地市場」 過來人：選址舖租定價皆要熟 分析：倘未吸目標客難捱
過江龍食肆兩成碰釘 「需懂本地市場」 過來人：選址舖租定價皆要熟 分析：倘未吸目標客難捱
易融資 作跳板 17內地餐企港上市
易融資 作跳板 17內地餐企港上市
居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」
居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」
羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸
羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸
選委補選 高票當選者同稱未擬選立會
選委補選 高票當選者同稱未擬選立會
西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字
西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字
留醫5日不治 新疆團車禍增至兩死
留醫5日不治 新疆團車禍增至兩死
大額提款惹截查 詐騙黨港成員在台落網
大額提款惹截查 詐騙黨港成員在台落網
灣區熱搜：工業搶先應用智能機械人 關乎全球生產鏈洗牌 優必選：中美激鬥 輸機械人輸製造業
灣區熱搜：工業搶先應用智能機械人 關乎全球生產鏈洗牌 優必選：中美激鬥 輸機械人輸製造業
灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企
灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企
灣區熱搜：港大教授：機械人產業大方向正確 有泡沫正常
灣區熱搜：港大教授：機械人產業大方向正確 有泡沫正常
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美
【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢
【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢
【Emily】進擊的巨人襲港 齊齊去牆內外調查
【Emily】進擊的巨人襲港 齊齊去牆內外調查
【Emily】團體調查：七成LGBTQ+ 港生活有困難
【Emily】團體調查：七成LGBTQ+ 港生活有困難
【Emily】女局拎「杯麵」為港將打氣
【Emily】女局拎「杯麵」為港將打氣
【Emily】大律師會製薯片 賀獎學金銀禧
【Emily】大律師會製薯片 賀獎學金銀禧