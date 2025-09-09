到校打針增機制 學校退出須交代原因

所有學校可選噴鼻式疫苗

徐樂堅說，6個月至18歲以下兒童於2024/25年度流感疫苗覆蓋率62.4%，按年度增個百分點；幼稚園及幼兒中心疫苗覆蓋率58.1%、小學和中學分別69%和54.6%。上年度有84宗學校爆發流感個案，較2018/19年度減九成。

有別於上年度只有幼稚園及幼兒中心可選擇噴鼻式減活流感疫苗或混合模式，即可於同一或不同外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，措施本年度推展至所有學校。

99%學校參與 不參與名單續公布

徐稱，約2300間學校參與外展計劃，餘下23間不參與原因與校曆緊湊、設施人手不足有關。他說完全信納該些原因令學校困擾，衛生署跟教育局一直與校方聯繫，希望了解困難並協助解決。他說尊重學校決定，不會懲罰不參與的學校，形容今年學校99%參與，較去年（98%）進步，而本月下旬上載不參與學校名單至中心網站，是為協助學校及早提醒家長自行安排子女接種疫苗。衛生署今年初公布「拒絕安排」流感疫苗到校接種的學校名單，曾惹學界不滿。

教育界立法會議員朱國強稱，絕大部分學校參與外展計劃，反映學校取態更積極，值得肯定。他說當局以往曾澄清公開不參與學校名單的用意，相信未參與學校在事前已獲告知，對當局安排有所理解。他相信個別學校的問題應有校本解決辦法，例如以往有幼稚園擔心打針引起年幼學童不安，隨噴鼻式流感疫苗普及，有助解決學童心理障礙。