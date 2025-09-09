流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者

新一季接種9．25開始

2025/26年度流感疫苗接種計劃提供3個平台共4款疫苗選擇，其中一款為三價重組流感疫苗，安老院友及年滿65歲殘疾院舍院友均可透過「院舍防疫注射計劃」接種，以提供更好保護。計劃亦涵蓋注射式滅活疫苗及噴鼻式減活疫苗（見另稿）。

流感疫苗學校外展計劃方面，將擴大去年先導計劃做法，容許所有學校可選用噴鼻式減活流感疫苗及「混合模式」（見另稿）。衛生防護中心表示去年接種2.7萬劑噴鼻式疫苗，較再上一季度增26%。

院舍長者打重組疫苗 較滅活有效

衛生防護中心總監徐樂堅表示，重組疫苗較滅活疫苗更有效，因此向安老及殘疾院舍長者提供接種重組疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，新購入的重組疫苗非活疫苗，而是由實驗室製作。他說噴鼻式疫苗有一定禁忌症，哮喘及喘鳴患者不適合接種，孕婦亦需小心接種。劉說需要有多元化疫苗供應，目前採購疫苗已提供多種選擇。

計劃下的合資格群組會擴展至所有18至49歲長期病患者，不論經濟狀况，均可獲接種免費或獲資助流感疫苗。徐樂堅表示，上一個流感季節49名18至49歲嚴重流感患者中，65%是長期病患者，如以小童及長者接種數據作參考，接種疫苗至少能提供兩倍、三至四倍保障，但需時審視成效。

今年年滿18歲參與疫苗接種計劃的合資格者，亦須登記醫健通才可接種疫苗。徐樂堅說，八成成年人口及九成長者已登記醫健通，希望能夠「用盡所有方法」，包括教育、提供誘因等，希望市民登記醫健通。

除繼續為衛生署、醫管局及相關機構採購疫苗，衛生署公布今年推出「家庭醫生疫苗採購先導計劃」，為同時參與慢病共治計劃及「疫苗資助計劃」的415名家庭醫生，額外採購10萬劑注射式滅活流感疫苗。當局未透露採購成本，而每名私家醫生獲取資助額維持每劑疫苗260元，醫生不可向接種者收取額外費用。

私醫資訊網站改良 便市民選擇

張偉麟說，為每個私家醫生服務點預留100劑疫苗，需求上升時可加碼，直至10萬劑疫苗用盡。他表示以往疫苗會出現「間歇斷貨」，新計劃希望令疫苗供應更穩定，並向市民提供優惠。他說會研究於來年或數年後再加大疫苗採購，推動更多市民接種疫苗。

衛生防護中心表示，截至本月5日，今年共1550名醫生參與疫苗資助計劃，較去年增22%。徐樂堅說，今日起「疫苗資助計劃」私家醫生資訊網站會改良，讓私家醫生實時更新疫苗接種存量，網站亦加強搜尋功能，方便市民選擇有提供免共付額疫苗的醫生，或尋找不同類型流感疫苗的接種點等。

當局今年提供逾千個接種點方便市民接種流感疫苗，醫管局亦於本月25日起為合資格者接種疫苗。

