【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢

Vivian今次經過4輪比賽後，喺4名決賽指揮中同得雙季軍。比賽中頭三輪帶領樂團練習，決賽就先練習再正式表演，Vivian就揀咗柴可夫斯基E小調第五交響曲，練習時佢提醒樂團要注意嘅地方，指揮若定。

Vivian話，每輪比賽都好緊湊，晉級之後唔到12個鐘就要準備下首作品，再練習同消化新樂曲，壓力好大，要好短時間內調整狀態，「每一分每一秒都像是在和自己鬥快、鬥堅持，不能有半點鬆懈」。

Vivian決賽時企上指揮台，介紹自己「I am from Hong Kong」。佢話能夠代表香港參賽，等更多人睇到港人才華同努力，非常自豪，希望用自己經歷鼓勵更多人，無論年齡或背景，只要有夢想同願意付出努力，一定有機會見到屬於自己嘅光芒。

葉詠媛畢業於香港中文大學音樂系，獲一級榮譽，後獲尤德爵士紀念基金全費獎學金，赴美國印第安納大學修讀合唱指揮音樂碩士。佢2017年11月起亦出任星兒交響樂團音樂總監。