【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢

【明報專訊】再有港人揚威國際音樂比賽。香港小交響樂團副指揮葉詠媛（Vivian）日前喺匈牙利舉行嘅費力西國際指揮大賽中勇奪第三。Vivian今次喺全球超過460名參賽指揮中脫穎而出，佢越洋同Emily講，希望成績可以鼓勵到更多香港年輕人勇敢追夢，唔好怕困難、堅持走自己嘅路。
Vivian今次經過4輪比賽後，喺4名決賽指揮中同得雙季軍。比賽中頭三輪帶領樂團練習，決賽就先練習再正式表演，Vivian就揀咗柴可夫斯基E小調第五交響曲，練習時佢提醒樂團要注意嘅地方，指揮若定。
Vivian話，每輪比賽都好緊湊，晉級之後唔到12個鐘就要準備下首作品，再練習同消化新樂曲，壓力好大，要好短時間內調整狀態，「每一分每一秒都像是在和自己鬥快、鬥堅持，不能有半點鬆懈」。
Vivian決賽時企上指揮台，介紹自己「I am from Hong Kong」。佢話能夠代表香港參賽，等更多人睇到港人才華同努力，非常自豪，希望用自己經歷鼓勵更多人，無論年齡或背景，只要有夢想同願意付出努力，一定有機會見到屬於自己嘅光芒。
葉詠媛畢業於香港中文大學音樂系，獲一級榮譽，後獲尤德爵士紀念基金全費獎學金，赴美國印第安納大學修讀合唱指揮音樂碩士。佢2017年11月起亦出任星兒交響樂團音樂總監。