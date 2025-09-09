明報新聞網
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美

【明報專訊】最近為了機械人專題跑遍深圳不少地方，既有龍崗的全球首家機械人6S店、華強北的電子城，還有一些已在日常營運引入AI機械人的商舖。幾趟走訪，讓筆者對機械人走進生活有了切身體會。

龍崗的6S店開業僅月餘，現場展品暫不算多，下游配件也未齊全，看上去有點被「過度吹捧」，但它已集合超過30間AI機械人相關企業，規模初具雛形。相比以往若想觀看不同機械產品不僅要去不同地方，還需提前逐一預約，如今只要走進6S店便能一個地方免費免預約看到多款前沿機械人，確實方便了不少。更何况，北京、上海和杭州也都有類似的綜合店。上海甚至測試過讓人形機械人指揮交通，雖仍未正式使用，但據說現階段該機器人已學會直行、左轉、停車示意等多種基本交通指揮手勢。

雖然目前看來形勢一片大好，但在6S店內亦有些許不同的聲音，有顧客表示6S店令他有些失望，因並未達到他想像中「現場挑選部件、拼湊機械人並實現量產」的程度，並說「希望不是面子工程」。這不禁讓筆者想到今年3月在華強北成立的賽格機器人交易中心，上月本想一探究竟卻找不到，只怕是風頭一過，便人去樓空了。這倒是與福田那間用機械人炒飯的餐廳相似，筆者本想去探訪一下，到埗卻發現已結業。

不過像送餐機械人、清潔機械人乃至咖啡機械人卻穩穩留下並逐漸變成司空見慣。究竟是炒飯品質未過關，還是公眾仍在追求明火「鑊氣」，亦或許有些領域的確蹲在機械人難以突破的「禁區」？

文：尚東美

相關字詞﹕機械人 灣區手記 大灣區

