灣區熱搜：港大教授：機械人產業大方向正確 有泡沫正常

「現在資本、政府都很着急。」席寧舉例，廣東省工業機械人的應用比較多，但人形機械人的風頭年初被浙江杭州搶去，「新出現的東西不是在廣東，（廣東政府）想要快速趕上，這個完全可以理解」。他強調，「發展機械人大方向是正確的，人類肯定需要這個技術」，只是發展過程中也要看清問題，找到真正的發力點，「這是科學，飯要一口一口吃，路要一步一步走，還是要回歸技術問題，真正找到合適的落地場景」。

人形最理想 不可能一步到位

席寧解釋，人形機械人集合現時最頂尖技術，「人形是最理想的，因為機械人要在人類工作生活的環境，適合兩條腿行走的形式」，但他亦稱這中間有過程，不可能一步到位，所以現時見到落地的多數是機械臂或是輪式機械人，都是發展中的必經階段。對於外界期望的機械人進入家庭幫做家務，席寧說要實現這步「還有距離」，在基礎零部件、精確控制、傳感驅動等技術上還有難題要解決。

他說，香港的優勢是有很好的大學，基礎研究紮實，與國際交流多，資本市場活躍，而政府也做了很多工作促進產業發展，「很多內地企業希望到香港發展，以後與海外對接，在資本市場也有得天獨厚的優勢，現在是香港很好的機遇」。

