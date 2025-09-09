明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：港大教授：機械人產業大方向正確 有泡沫正常

【明報專訊】對於內地機械人產業大熱，香港大學機器人與自動化首席教授、新興技術研究所所長、數據與系統工程系主任席寧接受本報訪問時說，「現在大家對這個（機械人）期望很高，有一點揠苗助長」。他說在一個行業很「熱」的時候，出現一些泡沫是正常現象。

「現在資本、政府都很着急。」席寧舉例，廣東省工業機械人的應用比較多，但人形機械人的風頭年初被浙江杭州搶去，「新出現的東西不是在廣東，（廣東政府）想要快速趕上，這個完全可以理解」。他強調，「發展機械人大方向是正確的，人類肯定需要這個技術」，只是發展過程中也要看清問題，找到真正的發力點，「這是科學，飯要一口一口吃，路要一步一步走，還是要回歸技術問題，真正找到合適的落地場景」。

人形最理想 不可能一步到位

席寧解釋，人形機械人集合現時最頂尖技術，「人形是最理想的，因為機械人要在人類工作生活的環境，適合兩條腿行走的形式」，但他亦稱這中間有過程，不可能一步到位，所以現時見到落地的多數是機械臂或是輪式機械人，都是發展中的必經階段。對於外界期望的機械人進入家庭幫做家務，席寧說要實現這步「還有距離」，在基礎零部件、精確控制、傳感驅動等技術上還有難題要解決。

他說，香港的優勢是有很好的大學，基礎研究紮實，與國際交流多，資本市場活躍，而政府也做了很多工作促進產業發展，「很多內地企業希望到香港發展，以後與海外對接，在資本市場也有得天獨厚的優勢，現在是香港很好的機遇」。

（深圳機械之城系列二）

相關字詞﹕創科 席寧 機械人 大灣區

上 / 下一篇新聞

流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者
流感疫苗5招谷針 為私醫多購10萬劑 為合資格者接種不可額外收費 另資助擴至全齡長期病者
到校打針增機制 學校退出須交代原因
到校打針增機制 學校退出須交代原因
兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子
兩款新疫苗包括四價科興 市民續不可揀牌子
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查
8號波下降落 快運航機撞跑道指示牌 民航意外調查機構就「嚴重事故」調查
話你知：打風可致強側風 影響航機升降 另受風切變湍流影響
話你知：打風可致強側風 影響航機升降 另受風切變湍流影響
塔巴掠港12人傷3水浸 今料仍有狂風驟雨
塔巴掠港12人傷3水浸 今料仍有狂風驟雨
過江龍食肆兩成碰釘 「需懂本地市場」 過來人：選址舖租定價皆要熟 分析：倘未吸目標客難捱
過江龍食肆兩成碰釘 「需懂本地市場」 過來人：選址舖租定價皆要熟 分析：倘未吸目標客難捱
易融資 作跳板 17內地餐企港上市
易融資 作跳板 17內地餐企港上市
居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」
居酒屋靠本地化逆市擴 「港兩店生意額全球居首」
羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸
羅麗莎稱何柱國未還債 追何妻千萬 稱何自2020年底財困 口頭協議借貸
選委補選 高票當選者同稱未擬選立會
選委補選 高票當選者同稱未擬選立會
西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字
西九藝術廣場大樓明年落成 馮程：填補營運赤字
留醫5日不治 新疆團車禍增至兩死
留醫5日不治 新疆團車禍增至兩死
大額提款惹截查 詐騙黨港成員在台落網
大額提款惹截查 詐騙黨港成員在台落網
灣區熱搜：工業搶先應用智能機械人 關乎全球生產鏈洗牌 優必選：中美激鬥 輸機械人輸製造業
灣區熱搜：工業搶先應用智能機械人 關乎全球生產鏈洗牌 優必選：中美激鬥 輸機械人輸製造業
灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企
灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美
灣區手記：機械人灣區 ／文：尚東美
【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢
【Emily】小交副指揮國際賽奪季 鼓勵港青追夢
【Emily】進擊的巨人襲港 齊齊去牆內外調查
【Emily】進擊的巨人襲港 齊齊去牆內外調查
【Emily】團體調查：七成LGBTQ+ 港生活有困難
【Emily】團體調查：七成LGBTQ+ 港生活有困難
【Emily】女局拎「杯麵」為港將打氣
【Emily】女局拎「杯麵」為港將打氣
【Emily】大律師會製薯片 賀獎學金銀禧
【Emily】大律師會製薯片 賀獎學金銀禧