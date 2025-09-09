灣區熱搜：深圳「機器人谷」 10公里聚200企

「機器人谷」現時雲集南方科技大學、哈爾濱工業大學（深圳）、中科院深圳先進技術研究院等大學和研究機構，除了優必選，還有數字華夏、庫瑪科技、帕西尼等機械人龍頭企業，大疆創新總部亦落戶於此。據統計，這裏已聚集200多家相關企業，去年全產業鏈產值超過400億元。

「產學研用」製造供應鏈一體

「機器人谷」的獨特之處在於產業鏈完整，集「產學研用」與製造供應鏈於一體，被譽為「15分鐘創新圈」：上午研發、下午測試、晚上迭代。例如帕西尼研發的觸覺傳感器，可即時送至一街之隔的優必選裝配線，大幅提升研發效率。國家高端智庫CDI資深研究員宋丁指出，矽谷模式的優勢在於強大的研發與教育資源，但其並非製造業發達之地，科技研發產品的製造需向全球延伸，而深圳機器人谷周邊的龍華、寶安等地均為全球製造業高地，故優勢更為獨特。

深圳機械人產業之所以蓬勃發展，也得益於政策支持。深圳今年推出《具身智能機器人產業發展行動計劃》，提出到2027年培育上千家相關企業，形成千億元產業集群。綜合開發研究院（中國．深圳）通證數字經濟研究中心副主任李恩漢認為，依託龍頭企業與高校合作，可推動「需求牽引研發、市場反哺創新」，逐步構建「產學研用」閉環，進一步提升產業競爭力。

（深圳機械之城系列二）