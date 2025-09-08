明報新聞網
港聞

港聞二

當選選委1/4為區議員 30人屬「三會」 19人關愛隊成員 6界別總投票率97.3%

【明報專訊】選委會分組界別補選昨日舉行，有6個界別共28名候選人競逐21席，總投票率約97.3%，共有3534名已登記投票人投票，97名選民無投票；其中商界（三）及科技創新界投票率百分百，勞工界投票率91.85%最低。據本報統計，93名補選委員當選人，約四分之一人為區議員，至少19人為關愛隊成員，而撇除港九三會、新界三會界別共12席後，至少18名當選人有三會背景（見表）。

選舉委員會由1500名委員組成，今次補選處理當中出缺93席。特首李家超昨晚發聲明祝賀當選委員，稱今屆選委會可為第八屆立法會換屆選舉提名候選人，並於12月7日投票選出40名立法會選委界議員。

是次選舉6個界別需競逐，包括商界（三）、建測規園界、科技創新界、勞工界、港九三會界、新界三會界，其餘22個界別的72個席位早前已自動當選。

「票王」柯創盛：獲選民重視

據本報統計當選名單，當中24人為現任區議員，包括在港九三會界獲近92%選票成為「票王」的民建聯觀塘中議員柯創盛。柯創盛向本報形容補選「井然有序」、受選民重視，冀日後在立法會及特首選舉選出愛國、才德兼顧的人。對於會否參選年底的立法會換屆選舉，曾任立法會議員的柯說，現階段會先做好手上工作。

14人有政黨背景

另一當選人、勞聯區議員李詠民昨日則向傳媒承諾「將工會背景的力量帶入選委界別」，無回答會否參選立法會。

按補選者的政黨背景計算，5人來自民建聯、4人屬工聯會，3人屬經民聯，2人屬新民黨。

投票昨晨9時開始，下午6時結束，大約8時、即懸掛8號風球前完成點票。商界（三）的106名選民於選舉開始兩小時內、即早上11時前已全數投票；有49名選民的科技創新界則於下午1時前全數投票；港九三會及新界三會投票率則分別為99%及近98%。

兩億元3600人選21席符效益？

陸啟康：選管會不負責開支

選管會主席陸啟康形容今次補選過程暢順，為年底立法會功能界別選舉使用電子點票「提供實習機會」。被問到補選由約3600選民選出21席空缺、但預計開支逾2億元是否符合成本效益時，陸稱選管會不負責開支事宜，但已叮囑人員減少開支，例如減少選務人員。他又說，計及已自動當選者，整場補選共有93個選任委員空缺，另有10個空缺經提名填補，因此籌備時已要顧及部分必要開支，又相信選舉事務處將交代相關開支。

天文台昨早懸掛3號風球，陸啟康稱昨日截至傍晚6時共接獲3宗投訴，一宗涉及質疑為何打風仍繼續舉辦補選。

