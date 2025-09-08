明報新聞網
港聞

港聞二

新馬季開鑼遇風暴 投注額增、入場者減

【明報專訊】2025/26年度馬季昨日開鑼，遇上強烈熱帶風暴「塔巴」逼近，天氣欠佳且偶降驟雨，但無礙一眾馬迷撐傘觀賽。昨日開鑼日共編排10場本地賽事，連同韓國短途錦標及韓國盃的越洋轉播，總投注額錄得逾13.9億元，按年增加約5%。惟入場觀眾則錄得43,259人次，按年減少9%，當中包括逾7000名內地或海外旅客。

逾7000內地海外旅客入場

新馬季開幕儀式昨在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，惟受天雨影響稍為延遲。行政長官李家超、新任馬會主席廖長江、民政及青年事務局長麥美娟出席。李家超在廖長江陪同下，一同主持醒獅點睛儀式；其後揮動大槌敲響銅鑼，標誌新馬季展開。

特首盃馬王衛冕 跨季13連勝

昨開鑼日共有43,259人次入場，按年減8.96%，未能延續前兩年升勢，亦不及疫前2019年約6.8萬人次的水平。在沙田馬場舉行的10場賽事，共錄得13.3億元投注額，連同兩場越洋轉播賽共涉13.9億元，按年增4.75%。當中第三場「特首盃」由應屆香港馬王、全球評分最高的短途馬「嘉應高昇」衛冕，達成跨季13連勝。李家超在賽後向勝出馬主、練馬師與騎師頒發獎盃及銀碟。

李家超籲業界推賽馬旅遊

李家超另外在facebook發帖，形容昨日賽馬氣氛熱鬧，馬迷打氣聲此起彼落，入場人士中亦不乏訪港旅客。他續提及，上一個馬季內地旅客人數達破紀錄的19.5萬，按年增逾一倍，多個主要賽馬日的旅客入場入數亦創新高，期待旅發局續與馬會合作推廣賽馬旅遊，並鼓勵業界設計包含賽馬體驗的高質旅遊方案，令更多高增值旅客感受香港歷史悠久的賽馬文化。

內地客：天雨無礙心情

在開幕儀式前，不少馬迷提早到閘外等候，可惜天公不造美，突降大雨，一度惹起鼓譟。有輪候馬迷批評馬會不懂變通，沒提早開放供他們入場避雨。不過天雨無阻一眾馬迷熱情。

澳洲遊客Jed昨特意入場觀看心頭好「嘉應高昇」出賽，稱澳洲雖有賽馬，惟規模不及香港，形容沙田馬場氣氛令人興奮。

內地旅客畢小姐和張小姐結伴入場，兩人稱首次在現場觀看賽馬，認為下雨並無影響心情，又說賽事十分刺激，已下注60元「小賭怡情」。

