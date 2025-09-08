明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

8號波至少掛至早11時 日校停課 除非路徑有變 掛更高風球機率低

【明報專訊】熱帶氣旋「塔巴」昨橫過南海，並於晚上增強為強烈熱帶風暴，移向廣東西部沿岸，本港昨晚風勢逐步增強至烈風程度，中心風力達每小時105公里，天文台昨晚9時20分改發8號東南烈風或暴風信號。天文台預料，塔巴於今早日出前後在香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，8號風球至少維持至今早11時。天文台稱，除非塔巴採取更接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高風球機率較低。教育局昨宣布所有日校今日停課，夜校上課安排則會於今日公布。

今料狂風大驟雨 低窪地或水浸

天文台預料本港今日有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。受天文大潮及風暴潮共同影響，部分沿岸低窪地區有可能出現水浸。今年7月黑雨期間水浸的柴灣環翠停車場，出入口昨已安裝防水閘；鯉魚門一帶昨亦已安裝防水閘，另有食肆於店外放置沙包，負責人預計今日未能營業。

昨晚10時，塔巴集結在香港西南偏南約250公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸。本港昨晚風力逐漸增強，塔巴外圍雨帶影響廣東沿岸，部分地區間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大。天文台預料，隨着塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本周中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。

部分客貨航班取消或延誤

在8號風球生效前約兩小時，天文台昨晚7時20分發出「預警8號特別告示」，政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民應啟程回家。天文台昨於社交媒體發文，稱昨日與政府飛行服務隊合作，中午時分利用定翼機在塔巴上空投放下投式探空儀，收集大氣中不同高度的風向風速、氣壓、濕度等資料，結果顯示，塔巴中心附近錄得超過每小時85公里的近地面風速，烈風區域主要集中在風暴中心以東。

國泰航空表示，為減低航空交通流量造成的影響，國泰將取消小量今日營運的航班，並已通知所有受影響旅客，如航班需進一步取消或延誤，國泰會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班。香港快運亦取消今日來往越南芽莊、河內、日本高松、小松，以及韓國大邱的航班。大灣區航空今日有9班機受影響，其中原定今日往返香港及徐州的兩班機改明日出發。

澳門氣象局昨晚9時亦改發8號風球，預料今早10時前維持。本港天文台資料顯示，1946年以來於9月曾發出34次8號或以上熱帶氣旋警告信號，其中7次須懸掛10號風球。

相關字詞﹕強烈熱帶風暴塔巴

上 / 下一篇新聞