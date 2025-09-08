8號波至少掛至早11時 日校停課 除非路徑有變 掛更高風球機率低

今料狂風大驟雨 低窪地或水浸

天文台預料本港今日有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。受天文大潮及風暴潮共同影響，部分沿岸低窪地區有可能出現水浸。今年7月黑雨期間水浸的柴灣環翠停車場，出入口昨已安裝防水閘；鯉魚門一帶昨亦已安裝防水閘，另有食肆於店外放置沙包，負責人預計今日未能營業。

昨晚10時，塔巴集結在香港西南偏南約250公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，靠近廣東西部沿岸。本港昨晚風力逐漸增強，塔巴外圍雨帶影響廣東沿岸，部分地區間中有狂風驟雨，雨勢有時頗大。天文台預料，隨着塔巴移入廣東內陸並逐漸減弱，但受活躍偏南氣流影響，本周中期華南沿岸仍有驟雨及雷暴。

部分客貨航班取消或延誤

在8號風球生效前約兩小時，天文台昨晚7時20分發出「預警8號特別告示」，政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民應啟程回家。天文台昨於社交媒體發文，稱昨日與政府飛行服務隊合作，中午時分利用定翼機在塔巴上空投放下投式探空儀，收集大氣中不同高度的風向風速、氣壓、濕度等資料，結果顯示，塔巴中心附近錄得超過每小時85公里的近地面風速，烈風區域主要集中在風暴中心以東。

國泰航空表示，為減低航空交通流量造成的影響，國泰將取消小量今日營運的航班，並已通知所有受影響旅客，如航班需進一步取消或延誤，國泰會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班。香港快運亦取消今日來往越南芽莊、河內、日本高松、小松，以及韓國大邱的航班。大灣區航空今日有9班機受影響，其中原定今日往返香港及徐州的兩班機改明日出發。

澳門氣象局昨晚9時亦改發8號風球，預料今早10時前維持。本港天文台資料顯示，1946年以來於9月曾發出34次8號或以上熱帶氣旋警告信號，其中7次須懸掛10號風球。