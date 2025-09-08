明報新聞網
港聞

港聞一

勞處年內接255拒聘投訴 停兩僱主輸勞

【明報專訊】補充勞工優化計劃實施兩年，勞工處數據顯示，截至今年7月已輸入逾7.2萬名外勞。勞工處指出，今年1至8月接獲255宗懷疑僱主拒聘合資格本地求職者或以外勞取代在職本地僱員的投訴，已展開調查，並行政制裁兩宗個案的僱主。勞聯立法會議員周小松建議勞工處增加人手，加快調查。

上述兩宗行政制裁個案，其一涉及不符本地公開招聘規定，處方拒絕處理僱主申請外勞一年，同時中止處理僱主早前提交的一宗申請；另一宗涉及以外勞取代在職本地僱員，僱主被勞工處撤銷輸勞及拒絕處理隨後兩年提交的輸勞申請。

周小松認為勞工處應增加人手提高調查效率，並高調懲處違規個案以警惕僱主。他認為行政制裁力度過小，違規者損失不大，應設行政罰款加強阻嚇。

兩年輸勞逾7.2萬 3.2萬做餐飲

勞工處數據顯示，計劃自2023年9月推行，截至今年7月已接獲1.8萬宗輸勞個案申請，涉及14.3萬名勞工，逾7.2萬人已獲批來港，當中逾3.2萬人仍留港工作。獲批外勞以餐飲服務業最多、佔逾3.2萬人，包括1.1萬名侍應生及8182名初級廚師。

周小松建議當局「動態評估」各行業的人力需求，例如飲食業現時不景氣，人力需求較兩年前不同，應暫停輸勞。香港餐飲聯業協會會董陳強表示，洗碗及清潔等高勞動工種較難請人，惟樓面個別工種缺人情况已紓緩，加上市道差，「以前工搵人，現在是人搵工」，認為當局可適時檢視政策，部分較易請人工種可收緊輸勞條件，否則對本地工人不公。

相關字詞﹕補充勞工優化計劃 輸入外勞 外勞

