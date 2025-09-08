勞處年內接255拒聘投訴 停兩僱主輸勞

上述兩宗行政制裁個案，其一涉及不符本地公開招聘規定，處方拒絕處理僱主申請外勞一年，同時中止處理僱主早前提交的一宗申請；另一宗涉及以外勞取代在職本地僱員，僱主被勞工處撤銷輸勞及拒絕處理隨後兩年提交的輸勞申請。

周小松認為勞工處應增加人手提高調查效率，並高調懲處違規個案以警惕僱主。他認為行政制裁力度過小，違規者損失不大，應設行政罰款加強阻嚇。

兩年輸勞逾7.2萬 3.2萬做餐飲

勞工處數據顯示，計劃自2023年9月推行，截至今年7月已接獲1.8萬宗輸勞個案申請，涉及14.3萬名勞工，逾7.2萬人已獲批來港，當中逾3.2萬人仍留港工作。獲批外勞以餐飲服務業最多、佔逾3.2萬人，包括1.1萬名侍應生及8182名初級廚師。

周小松建議當局「動態評估」各行業的人力需求，例如飲食業現時不景氣，人力需求較兩年前不同，應暫停輸勞。香港餐飲聯業協會會董陳強表示，洗碗及清潔等高勞動工種較難請人，惟樓面個別工種缺人情况已紓緩，加上市道差，「以前工搵人，現在是人搵工」，認為當局可適時檢視政策，部分較易請人工種可收緊輸勞條件，否則對本地工人不公。