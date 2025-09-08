記者放蛇 洗碗工「冇經驗好難做」 僱主面試稱廣告出錯

記者經勞工處電話就業服務中心熱線轉介，應徵「創金發展有限公司」清潔員和洗碗員，兩者均正申請輸勞。勞工處招聘廣告顯示，該公司正招聘3名清潔員和兩名洗碗員，「毋須相關工作經驗」。記者依勞工處安排到元朗一食肆見工，負責人馮先生沒到場，店員讓記者填表後離開，稱馮稍後會電話聯絡。

馮先生當晚致電聯絡稱洗碗工需工作經驗，否則難勝任。記者指該要求與招聘廣告資料不同，馮向同事查詢後重申「洗碗個位因為你冇經驗就好難做到，我哋另外請清潔員嗰個位可以試一下」。

記者其後表明身分查詢為何說法與招聘廣告不符，馮稱是經中介公司在勞工處登廣告，事後發現洗碗工資料有誤，清潔員資料正確、亦正請人，他對出錯不知情，已告知勞工處。

「欠百貨公司經驗」 倉務員同拒聘

記者另應徵一間零售店的倉務員，招聘廣告稱需一年相關工作經驗。記者本身有一年倉務經驗，並在面試告知工作性質包括拆貨上架等，負責人稱相關經驗與其工作內容類似，3天內會通知面試結果。事隔5天，僱主未有聯絡，記者以短訊查詢，約半小時後收到回覆稱，「經過慎重評估」，記者因缺零售百貨公司工作經驗落選。

本報查詢勞工處會否調查有關個案，處方稱正在跟進，包括邀請求職者提供面試及被拒聘用的具體資料、聯絡僱主了解面試詳情及拒聘原因，以及整體分析資料，評估僱主是否有誠意聘本地工人。記者向勞工處查詢後發現，該份倉務員招聘廣告已從勞工處互動就業服務網站下架。

程展緯：倘登錯應收回重刊4周

跟進外勞議題多年的藝術家程展緯認為，若僱主提供錯誤招聘廣告資料，應收回並重刊4周，因僱主將來會以同樣條件引入外勞，「請外勞毋須經驗、請你（本地工人）需經驗，那就不對等」。