實測應徵19職 輸勞前招聘疑搬龍門 空缺薪金工時異於廣告 勞處：會了解面試詳情

明報記者 廖俊升

勞工處回覆本報查詢表示，僱主完成本地招聘後，須匯報結果並遞交招聘廣告以供核對，處方會聯繫不獲聘求職者了解面試詳情，並確定不聘用原因是否與事實相符及合理，以評估僱主是否有誠意聘用本地工人。

餅店店員物管職位 工資較廣告低

外勞政策研究小組成員Betty今年6月應徵正申請輸勞的餅店售貨員職位，該職位在勞工處的招聘廣告列明有大量空缺，工作地點為港九新界，每日工作9小時、月薪14,690元。她見工時向僱主查詢粉嶺、沙田、大埔及北區工作地點有否空缺，對方稱全已滿額，並稱工資為底薪11,700元另加佣金，工時10小時或以上。

Betty另應徵4間物業管理公司職位，有僱主面試時向她提出的工資低於招聘廣告所列，其中一間公司在勞工處廣告列出月薪17,967元，見工時僱主稱在粉嶺區工作的月薪為16,200元加800元勤工獎，在啟德工作月薪1.8萬元，並稱廣告資料為各區薪金之平均數。

有稱沒刊廣告 「問是否去錯地方」

小組另一成員Norman應徵3份工，一份獲聘。在其中一份甜品店廚房雜工應徵，面試時負責人稱該店沒聘請相關職位，亦未於勞工處登廣告，強調不請人，「問我是否去錯地方」；該店負責人後來向他表示可於另一區的分店上班，會將其資料交同事處理，惟未有下文。Norman另應徵一份遊樂場接待員工作，面試時僱主不知應徵者姓名及電話號碼，僱主當時所說工時亦較招聘廣告所列的長，他稱見工至今逾月，僱主仍未通知他是否獲聘。

至少收6店垃圾 通宵工月薪1萬

程展緯先後應徵9份工，當中6份見工失敗，包括早前被揭無理拒聘本地工人、遭勞工處制裁的淨康集團；其餘3份正候回音，當中一份的僱主表示部分地區已無空缺，另一份為每日工作8小時、月薪10,890元的中菜館垃圾收集工，程稱見工時僱主表示需通宵上班，每日最少要到6間分店收集垃圾，他認為工作內容和待遇不合理，已向勞工處投訴。

程展緯指出，有數份工作的招聘廣告列出多個工作地區，且為大量空缺，但見工則被告知多區崗位已滿額。他認為勞工處應主動調查相關輸勞職位，檢視崗位是否確實滿額或存在真實人手需求，以及有否輸勞需要。

補充勞工優化計劃2023年9月推出，原禁輸入外勞的26個職位類別及非技術/低技術職位獲放寬可輸勞。僱主如欲按計劃申請輸勞，須就每宗申請本地招聘4星期，優先聘請本地人，勞工處會評估僱主是否有誠意聘用本地人。勞工處回覆稱，會就每個輸勞職位初步甄別，審視僱主人手、輸勞理據、職位空缺的聘用條件，確保僱主擬議薪金達工資中位數及招聘條件合理。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676