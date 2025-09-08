明報新聞網
陳美寶：網約車平台須盡職審查

【明報專訊】政府提出立法規管網約車及平台，料首批持牌平台最快今年第四季內開始營運。運輸及物流局長陳美寶表示，近日有「黑工」司機非法取酬載客，政府在主體法例中，會規定司機必須持有香港永久居民身分證，可合資格在本地工作，並指平台有責任做盡職審查，監管旗下司機及車輛是否合法提供服務。按照草案，如平台無確保車主是司機，可被罰款1萬元。

立法會議員張欣宇則稱，近期出現黑工司機問題，網約車平台必須正視管理義務，倘若情况無改善，建議政府在正式發牌時，應認真檢視該平台能否給予公眾足夠信心在未來合規經營，「不應發牌予這個平台」。

政府上周公布網約車規管主體法例，本周三（10日）交予立法會首讀，運輸及物流局稱會於明年上半年制定附屬法例時訂明網約車數量，陳美寶於商台節目《政好星期天》表示，訂明數量時會以數據為本，作調研論證，會考慮市民需要、平台提供的資料等，強調當局不會放慢腳步。對於政府把網約車車齡上限由7年放寬至12年，陳美寶稱這可避免網約車供應上有太大限制，或影響現有網約車司機領牌，提供彈性及協助政策「落地」，相信屆時有一定數目的車輛供應。

稱的士車隊重服務非僅數目

另外，的士車隊投入服務約一個月，陳美寶說，的士車隊司機數目現時已達1000，營運車輛則預計在9月底達1000輛，數目正持續增長。不過，她亦指的士車隊成功與否並非只考慮車輛數目，而是要考慮服務質素。她表示，當局會繼續協助的士車隊壯大，包括繼續與勞工處舉行招聘會、增加在口岸的人手等。

