6小時搗兩毒品快餐車 檢依托咪酯可卡因

【明報專訊】旺角及荃灣昨日於6小時內揭發兩宗「毒品快餐車」案件，檢獲依托咪酯煙彈及可卡因毒品。其中於荃灣的案件，私家車駛至象鼻山路時失控「自炒」，車輛嚴重損毁，司機疑負傷逃去，警方在車廂及附近草叢檢獲多包可卡因。

Tesla自炒 緝潛逃卸貨司機

昨早10時許，一輛自訂車牌的銀色Tesla沿象鼻山路往城門隧道方向行駛，至三棟屋附近疑失控猛撼路邊花槽，再反彈至中線，橫亙路中。救援人員到場在附近沒有發現司機及乘客。涉事車輛嚴重損毁，彈出的安全氣袋染有血漬，兩輪胎飛脫，零件及碎片散落一地。因涉及電動車輛，消防利用「應急插頭」插進充電位置，令電動車進入模擬充電狀態，防止在不預期情况下突然啟動。

警方到場臨時封鎖部分行車線，在車廂搜出一小包可卡因，其後再於附近草叢檢獲一袋內有13小包的可卡因。消息稱，私家車「自炒」後，一名男子下車，逃至草叢時卸下一包物品。經點算後，警方共檢獲6.7克可卡因，市值約7300元，案件列交通意外後不顧而去、檢獲危險藥物，由荃灣警區刑事調查隊第二隊跟進，暫時沒有人被捕。警方循資料追緝一名年約30歲男子，身高1.7米，當時身穿深色衫及淺色短褲。

兩男子擬交收時斷正

另外，西九龍總區衝鋒隊昨凌晨4時許巡經旺角道8號時，發現可疑男子走近停在路旁有司機的私家車，遂上前截查。警員在車輛及兩男子身上檢獲39小包可卡因、3粒依托咪酯煙彈及吸食毒品工具，毒品總值約1.4萬元。35歲姓劉司機及29歲姓鄔男子分別涉販毒、管有工具可用作吸食毒品用途、未能出示身分證明文件被捕，兩人由警員帶署扣查，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。消息稱，兩人當時準備交收毒品。

