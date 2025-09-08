明報新聞網
港聞

港聞二

主辦致歉稱未達期望 熱氣球節將全額退款

【明報專訊】「友邦香港國際熱氣球節」上周四開鑼，原定載人的「熱氣球繫留定點飛體驗」未取得政府許可而告吹，主辦方連日惹來大批消費者抨擊。主辦方「盛事（亞洲）有限公司」昨公布，向所有持票人全額退款，並稱明白客戶體驗未達公眾期望，將藉退款以表歉意與感謝。消費者委員會回覆查詢稱，截至昨午4時共接獲263宗相關投訴，涉款逾27萬元。

消委：接263投訴涉款27萬

本港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」原定昨日最後一天開放，終因風暴逼近而取消全日節目，昨傍晚有工作人員冒雨執拾場地。該活動自上周四揭幕後接連觸礁，先後遭政府基於安全而拒批熱氣球載人升空、表演歌手因病缺席等。主辦方昨晚6時許公布退款安排，消費者可於明起30天內電郵info@habfest.com或致電+852 6110 8656提交退款申請，逾時不受理；至於任何惡劣天氣條件下取消的活動，則不會安排延期演出。

10·8截申請 料11·7前過數

根據主辦方退款安排，消費者凡經快達票、kkday、01空間、大麥、Trip.com等官方渠道購票，不論持早上門票、黃昏門票、兩天黃昏票、3天門票或2人同行票，皆可申請退款。主辦方會於下月8日截收申請後開始退款，若申請資料完整正確，消費者料於11月7日或之前，經銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議的其他方式收到款項，過程不涉任何手續費。

稱友邦「高度關切」客戶體驗

主辦方稱，儘管已盡最大努力，但在客戶體驗方面仍未能達到公眾期望，而冠名贊助商友邦香港「對客戶體驗高度關切，並強調主辦單位為客戶作出妥善安排之必要」，決定退款以示「誠懇歉意與感謝」，又感謝大眾的體諒與支持。

「友邦香港國際熱氣球節」曾以乘坐熱氣球升空招徠，惟不少消費者在購票後始悉項目不獲當局許可，紛紛投訴貨不對辦。消委會昨稱，上周五起一直與主辦方聯絡，跟進投訴；而截至昨午4時共接263宗涉熱氣球節的投訴個案，涉款共270,153元，當中金額最高的個案涉10,000元。

