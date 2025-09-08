灣區熱搜：機械手冲咖啡媲連鎖店 機械人炒飯餐廳結業

有市民抱獵奇心態來光顧，「反正也不貴。但這杯茉莉荔枝味道挺怪的，不確定是口味問題還是製作不佳」。記者體驗的拿鐵，製作時間頗快，約1分鐘咖啡便到手，口感則與連鎖咖啡店無太大分別。除了羅湖，福田、南山、寶安等區亦有類似的咖啡店營業。

另外，深圳仙湖植物園早前亦開了一家「無人麵館」，提供湯麵、拌麵、小食及飲品，全程由機械臂獨立製作，一碗牛肉麵最快不足一分鐘便可出餐。據營運方智面俠的負責人表示，選擇景區設置「無人麵館」，一來景區內主食門店較少，傳統食肆可能會產生油煙，而「無人麵館」僅使用水電，不會造成污染，且佔地面積小、出餐快，旅遊高峰期可縮短等餐時間。

但並非所有機械人「打工」的生意都興隆，福田新洲村一間以機械人炒飯招徠的餐廳，聲稱可24小時營業出菜，記者上月前往已人去樓空。隔壁點心舖老闆稱該餐廳早已結業，「可能是經營不善」。

（深圳機械之城系列一）