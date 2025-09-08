灣區熱搜：天九戈峻：港融資法規研究 可助國產機械人引領世界

機遇伴隨挑戰，戈峻指出，機械人發展依賴於技術，反過來亦是制約發展的重要瓶頸，例如算力依賴的晶片，現時還需依賴像英偉達支持，要在國際上具備足夠競爭力，還需多方努力加把勁。此外，政策規則、倫理道德等方面也要形成統一標準，才能有效培育，形成完整的機械人市場，為機械人的普及打開通道。

工程救災漸廣泛採用 民用或5年後

「我覺得機器人市場日後會分為兩大類，一個是工業機器人，另一個是民用機器人。」戈峻認為，工業機械人會在三五年間愈發普及，「其實現在很多工廠已採用機器人、機器臂等生產」，另外像救火抗災、巡查、工程基建那些特殊功能的機械人也會逐漸廣泛採用。至於民用機械人則可能還要等5到10年，「第一是功能及價格，第二是消費者需要時間接受適應」，例如深圳「機械人6S店」，便可讓大眾率先感受機械人的魅力，「有時間的話我也想去見識一下」。

深圳的AI大模型研發及具身機械人技術都在全國前沿，戈峻認為除了與高新技術和氛圍有關，大灣區完善的製造業生產鏈也很重要，「尤其智能製造業，沒有地區可跟大灣區相比，從設計到成品是世界數一數二的速度，使得深圳的機器人企業有得天獨厚優勢，產業相對集群，人才相對豐富」。

「產業做大不僅靠幾家 需多企業同成長」

除了北京，天九於深圳、海南自貿港及香港也設立總部，為包括像AI、機械人等高新科技提供企業家資源共享平台服務。「作為一個新興產業，我覺得機械人發展最重要的挑戰是需要時間，產業要做大不僅僅是靠幾家企業推出很好產品，而是需要很多企業共同成長。」戈峻說，機械人領域既需要多元化的創新及應用，也很需要耐心資本的加入，亦要有走出世界的國際視野，從這些方面看，香港作為大灣區一分子就可發揮作用。「香港的基礎研究非常紮實，資本市場的融資能力和制度法規既接內地也連海外，可以作為國產機械人向世界展示、與國際對標的平台，只要把香港這些方面優勢和深圳的技術突破、製造能力等結合一起，足以引領世界。」

戈峻透露，天九企服不單高度關注高新科技企業發展，去年落子香港亦是希望為企業提供一個走向國際及走向內地的窗口，「過去一年多我們積極對接香港的資本市場，跟投資機構、工商界和香港相關政府部門交流，整合了很多香港資源，加上平台擁有遍佈全國各地600多萬企業家，以及專家、用戶、市場等資源，希望能把內地科企帶到香港及世界，也幫助香港創新企業進軍內地，共同做大做強」。

（深圳機械之城系列一）