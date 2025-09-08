灣區熱搜：深圳機械人6S店 可買可租可砌機 可按需求「二次開發」 應用範圍涵工商生活

深圳的機械人產業為全國佼佼者。深圳市機器人協會與中國科學院深圳先進技術研究院年初的《深圳市機器人產業發展白皮書（2024年）》指出，全市機械人產業鏈總產值去年達2012億元人民幣，年增12.6%。今年7月底，龍崗區新開號稱全球首家的「機械人6S店」，集展示、銷售、租賃和定製等於一體，客人既可買整機或租機，亦可按自己需求「砌機」，為機械人進入百姓家踏出第一步。

明報記者 蔡宛均

「機械人6S店」的「6S」，是在傳統汽車4S店銷售（Sale）、零配件供應（Sparepart）、售後服務（Service）及信息反饋（Survey）4項基礎上，新增租賃（Lease）和個性化（Customized）兩大功能。店長張帥表示，截至上月已有逾30家機械人企業簽約合作，其中人形機械人產品佔約20%，應用範圍涉及工商業和生活。

逾30家機械人企業簽約合作

張帥稱，店內展示的所有產品皆可租賃，客戶即使找不到所需產品，也可通過該店對接合作企業獲取貨源。至於定製主要分兩種：一種是根據現有產品定製不同規格；另一種是依據現有產品結合客戶需求二次開發，「如針對送餐機器人，可以按客戶需要更改放餐的空間容量；再如宇樹的機器人，售價16萬元（人民幣，下同）的基礎版只具備基本功能如行走、特定動作等，但可以二次開發巡邏等功能」。除租賃和定製，客人亦可在該店尋覓各類配件自行「砌機」，不過目前駐店的零部件供應商未多，但龍崗區人工智能（機器人）署長趙冰冰表示，隨着供應鏈愈發齊全，未來在「6S店」只需半小時便可配齊零件，像砌電腦一樣砌機械人。

20萬元冲咖啡機械臂最受歡迎

記者上月親訪該店，機械人琳琅滿目，工業領域有可搬運物料的S50機械臂、可進入危險環境救援的機械狗；商業領域有冲咖啡的AI機械臂和外賣配送機械人；生活方面則有養老陪伴機械人和各類兒童機械人產品。此外還有宇樹、數字華夏、眾擎等國產品牌的人形機械人。產品價格從幾百到幾十萬元不等，最貴的是數字華夏的仿生人形機器人，一個售95萬元，而目前最受歡迎產品則是19.8萬元的冲咖啡機械臂。

「6S店」有好評也有質疑，從事酒吧娛樂行業的黃先生聽聞該店開張，專門帶小孩和生意伙伴來參觀。黃先生說近幾年一直探索向AI方面轉型，但參觀過後「整體比較失望，還未達到想像中可直接量產的程度，但另一方面也意味，我現在入行還有很大發展空間」。黃先生的兒子跟店內的教育機械人對話後覺得，「這款使用感受跟小度（百度智能音箱）差不多，來來回回都是那幾句說話，而且聲音很機械，不像人一樣有情感」。

華強北開交易中心 訪尋未遇商戶未聞

如果說「6S店」是機械人落地的新猷，那華強北就是搶機械人消費的頭啖湯。作為深圳電子產品集散地，華強北今年3月便成立賽格機器人交易中心，然而記者上月前往欲探進展卻遍尋不獲，不僅每個樓層指示牌都沒有任何信息，詢問商舖亦獲覆「不知道這個交易中心，沒聽過」。至於仍有賣機械人產品的店舖，主要是以兒童玩具或單純遙控產品為主的機械狗或玩偶機械人，科技感與「6S店」有明顯差距。

除深圳有「機械人6S店」，機械人零售在全國正遍地開花，上海和杭州於7月初分別成立上海市人形機器人展示與交易中心和杭州具身智能4S店，北京亦在上月初舉辦的2025世界機器人大會正式對外開放具身智能機器人4S店。

（深圳機械之城系列一）