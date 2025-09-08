明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：深圳機械人6S店 可買可租可砌機 可按需求「二次開發」 應用範圍涵工商生活

【明報專訊】今年是深圳經濟特區建立45周年，作為中國改革開放的「排頭兵」，從初期的港商北上，到發展金融、現代化產業、專業服務業，及至今時今日的高新科技產業，深圳都一直走在全國前沿。乘着近年AI與機械人的東風，深圳相關產業發展迅猛，既有匯聚龍頭科企的「機器人谷」，亦有進入零售層面的機械人店。大灣區版今日起一連3日透過不同角度窺探這座「機械之城」的轉變與挑戰。

深圳的機械人產業為全國佼佼者。深圳市機器人協會與中國科學院深圳先進技術研究院年初的《深圳市機器人產業發展白皮書（2024年）》指出，全市機械人產業鏈總產值去年達2012億元人民幣，年增12.6%。今年7月底，龍崗區新開號稱全球首家的「機械人6S店」，集展示、銷售、租賃和定製等於一體，客人既可買整機或租機，亦可按自己需求「砌機」，為機械人進入百姓家踏出第一步。

明報記者 蔡宛均

「機械人6S店」的「6S」，是在傳統汽車4S店銷售（Sale）、零配件供應（Sparepart）、售後服務（Service）及信息反饋（Survey）4項基礎上，新增租賃（Lease）和個性化（Customized）兩大功能。店長張帥表示，截至上月已有逾30家機械人企業簽約合作，其中人形機械人產品佔約20%，應用範圍涉及工商業和生活。

逾30家機械人企業簽約合作

張帥稱，店內展示的所有產品皆可租賃，客戶即使找不到所需產品，也可通過該店對接合作企業獲取貨源。至於定製主要分兩種：一種是根據現有產品定製不同規格；另一種是依據現有產品結合客戶需求二次開發，「如針對送餐機器人，可以按客戶需要更改放餐的空間容量；再如宇樹的機器人，售價16萬元（人民幣，下同）的基礎版只具備基本功能如行走、特定動作等，但可以二次開發巡邏等功能」。除租賃和定製，客人亦可在該店尋覓各類配件自行「砌機」，不過目前駐店的零部件供應商未多，但龍崗區人工智能（機器人）署長趙冰冰表示，隨着供應鏈愈發齊全，未來在「6S店」只需半小時便可配齊零件，像砌電腦一樣砌機械人。

20萬元冲咖啡機械臂最受歡迎

記者上月親訪該店，機械人琳琅滿目，工業領域有可搬運物料的S50機械臂、可進入危險環境救援的機械狗；商業領域有冲咖啡的AI機械臂和外賣配送機械人；生活方面則有養老陪伴機械人和各類兒童機械人產品。此外還有宇樹、數字華夏、眾擎等國產品牌的人形機械人。產品價格從幾百到幾十萬元不等，最貴的是數字華夏的仿生人形機器人，一個售95萬元，而目前最受歡迎產品則是19.8萬元的冲咖啡機械臂。

「6S店」有好評也有質疑，從事酒吧娛樂行業的黃先生聽聞該店開張，專門帶小孩和生意伙伴來參觀。黃先生說近幾年一直探索向AI方面轉型，但參觀過後「整體比較失望，還未達到想像中可直接量產的程度，但另一方面也意味，我現在入行還有很大發展空間」。黃先生的兒子跟店內的教育機械人對話後覺得，「這款使用感受跟小度（百度智能音箱）差不多，來來回回都是那幾句說話，而且聲音很機械，不像人一樣有情感」。

華強北開交易中心 訪尋未遇商戶未聞

如果說「6S店」是機械人落地的新猷，那華強北就是搶機械人消費的頭啖湯。作為深圳電子產品集散地，華強北今年3月便成立賽格機器人交易中心，然而記者上月前往欲探進展卻遍尋不獲，不僅每個樓層指示牌都沒有任何信息，詢問商舖亦獲覆「不知道這個交易中心，沒聽過」。至於仍有賣機械人產品的店舖，主要是以兒童玩具或單純遙控產品為主的機械狗或玩偶機械人，科技感與「6S店」有明顯差距。

除深圳有「機械人6S店」，機械人零售在全國正遍地開花，上海和杭州於7月初分別成立上海市人形機器人展示與交易中心和杭州具身智能4S店，北京亦在上月初舉辦的2025世界機器人大會正式對外開放具身智能機器人4S店。

（深圳機械之城系列一）

相關字詞﹕華強北 深圳 大灣區 機械人 人工智能（AI）

上 / 下一篇新聞