AI年代：同時監察雙眼鼻孔嘴部 減誤報率

系統自動噴出提神香薰

他發現，有一個由外國大型科網企業研發的開源人工智能模型，乃同時監察駕車者的雙眼、鼻孔和嘴部，來判斷駕車者是否昏昏欲睡。即是說，除了監察駕車者雙眼眼皮是否下垂之外，這個人工智能模型還會監察駕車者的鼻孔和嘴部有沒有擴大（打呵欠時會多吸氧氣）。以往有些人工智能軟件純粹只監察駕車者的雙眼，被指出現誤報的機率偏高，他相信這個較新銳的人工智能模型會較為優勝。

選定了人工智能模型之後，他就將自己的設計精力放在警報和提示功能，以及控制售價方面。ScentSafe系統將駕車者的狀態分成正常、需要警報和危險三級。後兩級都會觸發系統噴出香薰，而危險那一級的噴射頻率、濃度和時長就更高。

為了盡量減低慣性問題，系統會同時混合兩種氣味的香薰來噴出。其中一種乃駕車者自選和覺得特別提神的氣味，另一種則是該公司自行設計的配方。至於偵測臉部的鏡頭，使用智能手機的前置鏡頭即可。因此，整個方案其實就只是手機App和小型香薰機連支架。該公司不打算在手機App上收費，只打算從銷售小型香薰機來取得收入，暫時計劃定價499元，補充裝也是同價。

手機App免費 銷售香薰機賺收入

這樣的定價方式，是希望盡量普及，令用戶覺得好像只是購買香薰，而毋須付出什麼額外成本，不論是個人駕車者還是擁有車隊的公司，都樂於採用。

由今年6月開始，已經有小量的士和貨車安裝了ScentSafe的智能車載香薰系統的原型做測試，而原型的版本也曾經更新。余浩堃表示，若順利的話，今年內就可以量產推出，首兩個商業用戶將分別是一家的士公司和一家物流公司。

余浩堃今年夏天從香港專業教育學院（IVE）（沙田）畢業，取得電腦及電子工程高級文憑，並以優異成績入讀香港大學電腦工程學士課程的三年級。在VTC企業共創中心幾個月前主辦的「創新意念獎」中，他就獲得金獎。而在青年企業家發展局月前主辦的《「敢闖。敢創」創業比賽》中，他亦獲得香港科技園科技企業家獎銅獎。

他表示，下一步還會在手機App內加入語音提醒功能。當駕車者處於危險狀態時，就播放語音信息，希望將駕車者喚醒。初步計劃，可能是駕車者家人為他預先錄製的某些信息，或者某些音樂。