李慧琼倡增近代史教育 明「弱國被人欺」定律

【明報專訊】抗戰勝利80周年大閱兵上周三（3日）在北京舉行，出席儀式的全國人大常委、立法會議員李慧琼昨日表示，閱兵展現強國應有的國家自信及民族凝聚力，能夠親身參與其中覺得感動和振奮。她說香港未來應加強中國近代史教育，令青年明白「弱國被人欺負」的定律，支持國家發展強國建設。

李慧琼早前獲邀出席閱兵儀式，她昨在商台節目《政經星期六》說，今次閱兵規模比10年前更龐大和莊嚴，軍事力量明顯提升，反映國家實力不斷進步，對國家軍備發展及民族凝聚力持續提升覺得感動。她說，現時世界並不和平，盼本地學生了解「弱國被人欺負」定律，明白「要保護自己先要有實力」的道理，為國家發展強國建設貢獻力量；惟過去香港教育只簡單講述抗日戰爭，「用一個chapter（章節）就講完」，市民或對此段歷史感模糊，建議香港加強中國近代史課程，涵蓋更多抗戰歷史內容。

閱兵後感 劉兆佳：特朗普或葡萄

同樣有份上京的全國港澳研究會顧問劉兆佳在同一節目稱，過去中國欠缺軍事力量，被外國侵略割地，看過閱兵後有感中國終成超級大國，對此感激動。他認為中國現時軍備可與美國匹敵，笑言美國總統特朗普看過閱兵規模後或「滿是酸葡萄味道，心理不平衡」。

劉又說，現時國際秩序由美國主導，但美國近10年一直以軍事力量打壓其他國家，近期政策甚至損害盟友利益，今次閱兵展示中國強大軍事實力，或令國際轉移靠攏中國，改變西太平洋地區的戰略平衡，未來國際形勢可能「大逆轉」。

相關字詞﹕劉兆佳 李慧琼 中國人民抗日戰爭勝利80周年

