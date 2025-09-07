明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

汀九橋開學日3意外 智慧公路「發揮功效」

【明報專訊】汀九橋南行線自去年12月底試行智慧公路先導計劃，當中交通事故自動偵察系統利用人工智能（AI）技術，快速偵察交通事故。運輸署表示上周一（1日）開學日早上，汀九橋往青衣方向先後發生3宗交通意外，署方按智慧公路部署啟動應變計劃，臨時開放路肩行車，令當時交通擠塞明顯紓緩，形容智慧公路「發揮功效」。運輸署表示先導計劃至今運作暢順，大幅縮短管控人員偵察交通事故時間近九成。

運輸署昨在facebook專頁「運輸署Agent T」發帖講述先導計劃成效。開學日汀九橋往青衣方向發生3宗交通意外，一段快線及中線一度封閉，其後8分鐘內鄰近大欖隧道及屯門公路往汀九橋方向一度分別出現約1.5公里及2公里車龍。署方當時臨時開放路肩行車以疏導車流，同時路肩上方新增行車線管制燈號即時轉為綠色箭嘴，指示車輛駛進，可變速度限制標誌亦將涉事路段車速限制降至時速50公里，暫封行車線則顯示紅色交叉，表示不可駛入，沿途可變信息顯示屏亦一直提示駕駛者注意最新信息和燈號。

AI助減事故偵察時間九成

署方表示，駕駛者均遵從指示正確使用路肩，避開事故位置，而意外路段車流量在開放路肩後顯著上升約五成，意外上游位置平均車速亦提升約兩成，交通擠塞明顯紓緩，減低了事故影響，並提升主要幹道應對緊急事故抗禦力。

運輸署表示，截至今年8月底，系統短時間內有效偵察共22宗交通事故，大部分為輕微交通意外，當中15宗在10秒內偵察到，並即時發出警示予管控人員跟進，較以往主要由管控人員透過閉路電視定時識別，大幅縮短偵察時間近九成。

上 / 下一篇新聞