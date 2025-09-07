汀九橋開學日3意外 智慧公路「發揮功效」

運輸署昨在facebook專頁「運輸署Agent T」發帖講述先導計劃成效。開學日汀九橋往青衣方向發生3宗交通意外，一段快線及中線一度封閉，其後8分鐘內鄰近大欖隧道及屯門公路往汀九橋方向一度分別出現約1.5公里及2公里車龍。署方當時臨時開放路肩行車以疏導車流，同時路肩上方新增行車線管制燈號即時轉為綠色箭嘴，指示車輛駛進，可變速度限制標誌亦將涉事路段車速限制降至時速50公里，暫封行車線則顯示紅色交叉，表示不可駛入，沿途可變信息顯示屏亦一直提示駕駛者注意最新信息和燈號。

AI助減事故偵察時間九成

署方表示，駕駛者均遵從指示正確使用路肩，避開事故位置，而意外路段車流量在開放路肩後顯著上升約五成，意外上游位置平均車速亦提升約兩成，交通擠塞明顯紓緩，減低了事故影響，並提升主要幹道應對緊急事故抗禦力。

運輸署表示，截至今年8月底，系統短時間內有效偵察共22宗交通事故，大部分為輕微交通意外，當中15宗在10秒內偵察到，並即時發出警示予管控人員跟進，較以往主要由管控人員透過閉路電視定時識別，大幅縮短偵察時間近九成。