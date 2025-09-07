選委會6界別今補選 28候選人競逐21席

93空缺 72無競爭

特首李家超昨在政制及內地事務局長曾國衞和選管會主席陸啟康陪同下，到中央圖書館票站視察場地佈置及運作綵排等最後準備。票站工作人員向李家超介紹投票流程和人力配置，李說同事已準備就緒，將全力確保投票程序符合相關法例和指引。全港設有5個一般票站，分別設於中央圖書館、九龍公園體育館、蕙荃體育館、調景嶺體育館及車公廟體育館，所有選票在投票結束後運往灣仔會展點票。

商界三建測規園兩人爭一席

今次補選涉及28個界別共93個選委空缺，當中22個界別有72席無競爭，6個需要補選的界別包括商界（三）、建測規園界、科技創新界、勞工界、港九分區會代表及新界分區會代表，選民共3632人。根據有競爭席位的候選人資料，按政黨劃分，工聯會有3人、民建聯和勞聯各有2人、新民黨和自由黨各1人，另共8人屬現任區議員。

競爭最激烈的商界（三）和建測規園界均是兩人爭一席，後者的候選人包括前政府官員。勞工界競爭程度次之，將由3人競逐兩個席位。科技創新界有6人競逐5席，參選者包括學術界代表及業界人士。至於港九分區會代表及新界分區會代表界別，前者由7名候選人競逐6席，其中3人是現任區議員，後者則8人競逐6席，5人是現任區議員。