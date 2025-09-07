明報新聞網
港聞

港聞二

警破賣假飛黨拘12人 涉周杰倫GD騷

【明報專訊】早前有市民持票觀看演唱會，進場時始知買了假票。警方根據報案展開調查，上周四（4日）起一連兩日共拘捕12人，包括主腦及骨幹，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，相信集團涉及6月7宗假演唱會門票案件，包括周杰倫及G-Dragon（GD）演唱會。

單一最高損失2.3萬

新界北總區科技及財富罪案組總督察王玉欣稱，是次「戰步」行動打擊網上售賣假演唱會門票，探員於上周四及周五拘捕8男4女，年齡18至48歲，報稱為倉務員、地盤工人、侍應及無業，部分人有黑幫背景，分別涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。他們涉及6月1日至13日7宗案件有關，共騙去約11萬元，當中單一最高損失約2.3萬元。被捕12人已獲准保釋候查。

警方早前經情報分析及深入調查，包括翻查大量閉路電視、追查收款戶口及IP位址等，鎖定涉案詐騙集團。據調查，該集團分工仔細，骨幹成員在拍賣及社交平台發帖兜售演唱會門票，之後與買家轉至即時通訊軟件商討售價，「跑腿」再帶同門票與買家當面交收，同時用紫外光燈等驗票及出示虛假購票紀錄，以增加買家信心，最後買家將款項轉帳至指定戶口，完成交收。部分買家準備進場始揭發門票為偽造。

仿真度高 交易前會驗票

高級督察盧震綱稱，涉案假門票仿真度高，紙質及防偽特徵與真票相似，但仔細查看仍可找到破綻，當中假門票背後的銷售條款英文字句排版不整齊，「of identity」兩字連在一起，另中文條款的句號與文字間距較大。警方相信行動已將集團瓦解，將追查假票來源。

翻查資料，本港警方與深圳公安局於8月5日起一連5日展開打擊有組織、跨境製造及售賣假門票詐騙集團，相信假票在內地印製，兩地共拘捕12人，包括主腦及骨幹成員，檢獲78張仿真度高的假門票，當中假票的破綻同樣是英文條款欠缺空隔等，與上述情况相若。

