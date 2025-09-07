明報新聞網
港聞

港聞二

熱氣球風波 消委投訴破百 今3號風球活動取消

【明報專訊】中環海濱活動空間昨第三日舉行香港國際熱氣球節，昨晨展示熱氣球後收起，而傍晚亦再次充氣升起。翻查活動網頁，節目時間表前日顯示昨早7時半熱氣球出場，未標示結束時間，惟昨午時間表改動，標明早上9時半「熱氣球之旅結束」。有市民昨早到場後未見熱氣球感失望，批評主辦方更改節目未有通知，已向消委會及海關投訴。主辦方截稿前未回覆查詢。消委會表示截至昨午5時共接獲105宗熱氣球節投訴個案，涉額130,585元，最高金額個案4956元。

天文台今日凌晨改發3號強風信號，主辦方昨公布如演出前不足兩小時改發3號或以上熱帶氣旋警告，活動會取消；若於活動期間發出則會繼續，但取消熱氣球項目。主辦方昨亦公布，歌手周國賢臨時抱恙缺席昨晚音樂祭，「周國賢對此深表歉意，亦將會對特來支持他的Fans作出特別安排」。

熱氣球節昨續因未獲牌照而無法載客升空，大會昨早約8時為熱氣球充氣展示，至早上約10時收起。大會昨午6時許再為熱氣球充氣，其後升起數個熱氣球，現場風勢清勁，記者觀察人流較前晚多。

熱氣球收起 入場客失望

昨早到場的市民張先生說，8月底購票打算帶家人入場看熱氣球，昨早仍見主辦方在facebook貼出當時現場熱氣球的相片，惟早上約10時半到場發現熱氣球已收起。他說在場職員解釋因1號風球而未能展示熱氣球，他對此感失望，「個女都有少少失望，問係咪冇晒熱氣球啦？」

翻查主辦方網頁，熱氣球會於所有時段展示，而大型熱氣球則於黃昏時段展示。記者以「網路存檔」查看活動網頁的節目時間表，前日仍顯示昨日早上7時半熱氣球出場，未列出展示結束時間；惟至昨午節目表更新，早上9時半時段加插「熱氣球之旅結束」一欄。

張先生質疑主辦方更改活動環節卻未發布消息，形容主辦方有權取消環節而不退票的條款是「立於不敗之地」，質疑「做生意係咪可以咁？」他要求退款，並拒絕主辦方提出可於同日晚上再次進場的方案，亦已向消委會及海關投訴。

