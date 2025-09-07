陳國基警結業會操致辭 籲深入了解國安法條文

陳國基昨向結業學員提出4項期盼，包括：一）無論身處什麼崗位都要保持忠誠，對自身持最高標準要求，確保每次執法行動經得起法律嚴格考驗；二）是持續提升專業能力與科技應用，特別是大數據、人工智能等新科技的應用，並具備國際視野及對全球警務發展趨勢的洞察力等，以加強在複雜國際環境中的執法能力；三）時刻以市民安全為己任；四）要深刻明白警務工作既關係到國家安全，也影響香港國際形象。

稱工作關乎港國際形象

他寄語警員不論處理街頭求助或打擊嚴重罪行，贏得市民信任的關鍵都是專業、公正和透明，警員每次秉公執法及伸出援手，都會累積市民對法治的尊重和對警隊的信心，冀結業學員未來可深入社區，用同理心和行動了解市民需要及回應社會關注。

陳續稱，警員不但肩負法律職責，更有守護香港未來、保障市民生活的重大責任，警員作為執法者，身處維護國安的最前線，須深入理解國安法條文內容和精神，準確執法。