港聞

港聞二

陷詐騙園男警返港辭職 未過試用期 倘扣假後早離開 難展紀律調查

【明報專訊】一名休班警員早前疑被騙到東南亞詐騙園區，上周四（4日）返港，警務處長周一鳴昨日出席警察學院結業會操時透露，警方日前派出4人到柬埔寨接回涉事警員，而該警員已辭呈。據了解，由於該警員未過試用期，經調查後若不涉刑事成分，很快可離開警隊。周強調警方到柬埔寨並非「營救」，而是了解情况並安排該警員返港。

被問到事件是否反映警隊內部防騙培訓不足，周一鳴回應稱，案件現由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進。據了解，警方會視乎情况展開紀律調查，由於該警員已辭職，加上未完成3年試用期，若他在案中不涉刑事成分，扣除假期後很快便會離開警隊，無法展開紀律調查。消息人士強調，若該警員假期較多，舉例有4至5個月，警方仍有可能展開紀律調查，若有違紀，會以扣減福利等方式處分。

O記將查有否涉刑事

警察學院昨舉行結業會操，共30名見習督察及182名警員出班。警察學院去年有份舉辦「應用教育文憑-學警預備訓練」，周一鳴說首批約100名畢業學生已於今年5月加入警察學院受訓，而今屆共210人報讀，較上屆多90人。

日前警方宣布試用無人機在石澳道及荃錦公路執法。周一鳴說，今年交通意外死亡數字下降，但電單車等仍時有意外發生，當局希望用無人機到黑點執法，達至阻嚇及教育作用，未來或會擴展無人機至地理上較難巡邏的地區，包括山頂及離島。

早前一名「P牌」休班督察駕私家車衝燈撞向的士，引致女途人骨折，督察被判社會服務令。對於有意見認為判刑較輕，周認為法官已周詳考慮所有因素，強調尊重法庭判決，不方便評論，而警方會按既定機制決定是否展開後續紀律處分等工作。

