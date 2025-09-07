網購菜包餸上門疫後生意減 歸因移民北上潮

看準街市吸引力降 客人多中產

青衣一個工廈單位中，職員分工洗切各種食材，按分量連同調配好的醬料、食譜放入塑膠盒和保溫袋，準備當天下午出車送貨。連啟亨表示，餸上門目前每天售出約300份餸菜包，每份38至98元，以中式手工菜最受歡迎，例如釀入肉碎的節瓜脯、金菇肥牛卷等。至於客人背景，零售逾七成顧客是有小孩的中產家庭，當中不乏聘請家傭者，另有為年邁家人訂購。按地區分類，他說新屋苑較多，例如居於日出康城、元朗區等，估計與這些地區人口增長多但附近缺乏大型街市有關。

他認為，隨着社會進步、市民生活質素提高，傳統街市吸引力漸減，餸菜包服務比超市、空調街市更進一步，顧客收到備妥的食材烹煮，可避免常買外賣，又「elegant（優雅）啲」。

現時七成為機構訂單 信港有需求

疫情期間，連啟亨每天最多可售出900份餸菜包。他說，復常後訂單跌屬預期內，但移民潮、北上消費潮令本港消費力下降，更進一步打擊生意。他舉例有老顧客特意移民前以短信道別，又留意到新界西周末前的訂單量特別低，周日晚的下單時間又愈見推遲，料與顧客北上遊樂後夜歸有關。

連啟亨說，現時零售客佔整體生意三成，七成收入來自機構訂單，包括為社福機構提供餸菜包，甚至為餐廳預先處理食材。面對經營挑戰，連啟亨相信餸菜包在港長遠有需求，將繼續透過不同途徑推廣餸菜包服務。

（消費轉型系列‧三）