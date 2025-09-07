山景檔主炒人一腳踢 嘆街市貨少趕客

屯門山景街市為民坊旗下街市，據其網站資料，出租率約61%。記者所見，街市大門及檔口貼上優惠海報，但不論乾濕貨舖均門可羅雀。最熱鬧是兩間集運自提點，貨品堆積至旁邊空置舖位，市民需排隊取貨。經營20多年雜貨的檔主稱，街市租貴，已解僱4名員工，現時「一腳踢」降低成本，但街市貨品不齊，僅有一檔賣魚，「蝦蟹都無，街坊情願去新墟」。

比較2018年底與今年6月的食環署街市出租率，撇除將改建為基層醫療設施的宜安街市，出租率跌幅最大是北角渣華道街市，下跌25個百分點。經營菜檔的盤先生說，街市自新冠疫情後「死到今日」，從半日有近6000元生意跌至現時每天1000多元。他歸咎防疫措施令街坊習慣到附近春秧街及超市買菜，加上食環署近年嚴打貨品擺出攤檔範圍，檔主見經營困難便結業，「十室九空，啲人買唔齊嘢就唔嚟」。

渣華街市檔歸咎防疫 趕街坊去春秧

相鄰的春秧街人流明顯較多，售賣濕貨的一側全部舖皆已出租。北角居民陳女士稱，「經濟唔好，但人人都要食飯」，市民對街市需求仍強，疫前至今春秧街店舖變化不大。她說平日晚餐多外賣解決，若要買菜都會到春秧街，因有較多選擇。

房委會直接管理的街市中，石硤尾邨街市至本月初有最多待出租檔攤。記者到訪時人流稀少，街市中央的數條小巷，部分空置檔口堆放大量發泡膠及雜物。光顧10多年的張太說，街市衛生麻麻，部分人改到超市買餸，加上兩餸飯進駐，不少人改變買餸煮飯習慣。

（消費轉型系列‧三）