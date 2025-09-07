明報新聞網
港聞

港聞二

街市疫後生意跌 檔主嘆轉型未挽 有指多外食北上 團體稱部分偏遠貨少客老惡循環

【明報專訊】公私營街市出租率不足，營運者和街市檔主都努力轉型，但綜合政府部門及街市營運商資料，食環署及房委會街市整體出租率雖達82%及85%，領展更達95.6%，但截至今年6月的出租率都較去年下跌。有街市檔主慨嘆新冠疫情後生意大不如前，即使疫情時直播吸客，疫後已不奏效。立法會議員陳凱欣認為，管理公營街市人員多循例執法，未必熟悉市場營銷，推行轉型政策時「有想法但難實踐」。監察公營街市發展聯盟認為，部分街市位處偏遠和人口老化，加上貨品選擇少、價格貴，街坊寧願坐車到較遠街市買餸，導致街市陷入「惡性循環」。

明報記者 施晉宇

實習記者 蘇柏軒

食環房會領展出租率齊跌

記者上月到訪多個出租率較低的街市（詳見另稿），綜合街市檔主和市民說法，減少到街市買餸原因眾多，例如疫後生活習慣改變，昔日較常買餸到現時改買兩餸飯或外賣；部分街市多空置致貨品不全，市民改赴其他地方等。在石硤尾邨街市經營魚檔逾20年的劉先生說，疫後生意較疫前跌五成，不少港人改買外賣，目前每次入貨量均要減半。他稱，疫後有不少措施鼓勵港人北上消費，例如延長通關時間等，即使本地舉辦盛事，街市亦無法受惠。

海鮮檔疫時社媒宣傳大賣 今頻滯銷

從事海鮮檔20多年的安少說，生意較疫前跌兩成，認為經濟欠佳，港人買餸「手緊」，他以西澳龍蝦為例，來貨價每隻200元，以220元出售仍滯銷，加上不少人假日北上，笑言「打風生意反而較佳」。安少在疫情期間透過社交平台宣傳，觀塘分店大排長龍，但疫後卻頻頻滯銷，反差甚大，現時觀塘和樂富街市檔位都要削減人手，降低成本，「做唔到就要摺，搵唔到食，唔通長期貼錢」。

管理公司租地舖營銷 較街市薄利多銷

根據記者觀察，不少市區街市外都有大量售賣鮮貨的店舖，甚至有連鎖店，翻查資料，內地連鎖店錢大媽在港現有65間分店。監察公營街市發展聯盟代表吳小姐說，近年有外判街市管理公司租用地舖及包攬營銷，較街市商戶「薄利多銷」，「街坊不是無需求，而是不需要局限在街市買餸」。她建議擴闊街市用途及貨品種類，舉例熟食檔和集運門市等，或與非牟利組織合作，設立扶貧或快閃市集，冀能迎合街坊需求以增加人流。

陳凱欣：管理者未必熟營銷 難踐想法

陳凱欣認為，兩餸飯及外賣平台出現，取代買餸煮飯習慣，加上部分街市附近設連鎖蔬果鮮肉商戶，對傳統街市構成競爭。

她認為網購平台與街市合作，直播教導市民買餸及煮餸技巧，再提供送貨上門，有助商戶轉型及吸引年輕客群。她認同政府部門靈活處理檔攤用途及面積的做法，例如引入熟食等開拓出路，但認為管理公營街市人員未必熟悉市場營銷，推行政策時「有想法但難實踐」，建議聘用相關範疇人員協助管理。

領展：設熟食區 伙電視台增曝光

被問到街市如何轉型，食環署發言人回覆，去年5月起將持續空置半年及8個月以上的攤檔，分別以市值租金八成及六成作底價競投；去年10月起將競投未能租出的攤檔，按底價以先到先得租用，今年首8個月租出171個攤檔。發言人補充，署方會探討並調整行業組合，舉例容許提供美容服務，並視乎情况整合相連空置攤檔。

房屋署表示，會主動聯絡各行業具潛力且能迎合市場趨勢的商戶，過去一年房委會直接管理街市租出50多個檔位；亦改變空置檔位用途及面積，舉例長青邨街市乾濕貨檔位出租作集運自提點；並按市場重估續約租金。

領展發言人稱，街市引入多元化商戶，部分設熟食區，另與電視台合作推出節目，在街市實地拍攝，提升街市吸引力及曝光度。

（消費轉型系列‧三）

相關字詞﹕出租率 領展 房委會 食環署 街市 北上消費

