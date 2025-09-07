環團：已有營地不斷擴張 海岸保護區地剷平

規劃署稱早作康樂用途 不屬違規

規劃署回覆稱，該地點2023年9月宣布為指定「大嶼山南岸受規管地區」範圍。署方紀錄顯示有關土地在關鍵日期前（即2022年12月9日）已作康樂相關用途。據近期署方無人機拍攝紀錄，該場地大致作康樂相關用途，可視為《城規條例》下的「關鍵日期前用途」，不屬違例發展。規劃署會進一步實地視察以確定該土地用途及繼續監察，如發現違例發展，會果斷採取執管行動。

據政府今年4月就南大嶼生態及康樂走廊邀請市場提交意向書文件，長沙擬建沙灘設施包括碼頭、水上活動及康樂中心、營地等，當中一項沙灘設施緊貼現有私人營地。綠色和平城市發展項目主任夏淳權稱，若政府發現該營地違規，例如霸佔官地，不應任由土地被破壞後長期閒置。他說類似情况在塘福亦有出現，荒廢營地內擺放多座破爛帳篷，「好似垃圾崗」，認為當局應安排復修官地，避免造成環境衛生問題。

旁地申改劃 曾被揭違規辦營

至於該私人營地旁土地，有人申請發展露營車營地。翻查資料，同一地點2017年被揭違規經營度假營，大片植被遭剷走，沙灘被鋪石屎。綠色和平認為該土地已被破壞，一旦申請獲批，變相助長「先破壞後發展」。

（城市保育）