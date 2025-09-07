明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

嶼南片區未落實 長沙兩營地先闖關 同處海岸保護區 環團憂破壞環境

【明報專訊】政府今年4月提出以「片區」模式發展南大嶼生態走廊，城規會其後至少收到兩宗改劃申請，擬於長沙臨海地段發展營地，涉約0.5公頃，均在「海岸保護區」內，其中一宗擬在樹林開闢「太空艙」營地；另一宗擬在上長沙泳灘申請闢作露營車度假營，土地已圍封及平整，申請人在城規會文件稱擬議項目符合南大嶼生態康樂走廊定位，冀南大嶼打造為香港旅遊度假好去處。綠色和平表示不反對政府發展生態旅遊，惟缺乏政策框架下在「海岸保護區」發展私人營地，憂項目獲批後對當地產生潛在環境影響及破壞。

明報記者 馬耀森

據大嶼山南岸分區大綱圖，南大嶼設海岸保護區旨在保護地帶內的海灘及其腹地，以及預防雜亂無章的帶狀發展，「根據一般推定，此地帶不宜進行發展」。

規劃署回覆查詢稱，城規會審視申請時會全面考慮相關規劃因素，包括海岸保護區規劃意向，擬議用途對環境、自然保育、景觀、交通、排污等影響，以及公眾和政府部門意見等。如申請地點涉《城市規劃條例》下違例發展及執管行動，署方會向城規會闡述，以作整體考慮。

兩申請改劃 擬建太空艙露營車管地

去年《施政報告》提出推廣島嶼及海岸旅遊，發展局今年4月宣布邀請市場就南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴及白泥生態旅遊發展項目提交意向書，當中南大嶼項目包括長沙、貝澳、水口及石壁等。據邀請文件，長沙擁有香港最長達2公里沙灘，極具潛力成為康樂樞紐，擬議設施包括興建行人步道，將上下長沙泳灘連接，其他包括新碼頭、住宿設施及營地，當中擬議營地位於下長沙沙灘。

「片區」項目未落實，已有私人度假營項目向城規會闖關。其一涉下長沙沙灘約1659平方米的海岸保護區用地，擬建臨時度假營及相關挖土工程，包括8個太空艙。申請文件指出，擬議項目屬低密度，太空艙為模組化臨時建築，採用可拆卸構造，毋須大規模工程，而申請地點四周被多幢村屋包圍，並非典型自然生態海岸線或生態敏感區，不違反規劃原意。

一稱不違規劃原意 一稱符生態走廊定位

記者上周一（1日）到場觀察，發現地盤範圍長滿樹木，未見動工。反對該項目的守護大嶼聯盟表示，該處位於海岸保護區，擬議發展度假營不符規劃原意，亦擔心發展需砍伐大量樹木，而營地排污亦影響附近河溪及泳灘水質。

另一宗申請涉及上長沙泳灘，擬建露營車度假營，以及填土及挖土工程，地盤面積2859.3平方米。申請文件指出，項目擬建13幢1層高非住用建築物，包括6架露營車，聲稱擬建度假營符合「南大嶼生態康樂走廊」定位。記者在場見該處被圍封，土地已平整，有泥土被翻開，未見擺放露營車。

綠色和平憂更多「先破壞後建設」

綠色和平城市發展項目主任夏淳權說，自長沙被納南大嶼生態康樂走廊發展，接二連三有私人營地項目向城規會闖關，部分更「踩入」海岸保護區；雖然政府2023年將南大嶼納入「受規管地區」，有助改善違規發展，但當局推動旅遊項目之餘，未提供清晰發展指引，擔心政府未落實具體發展方案前，便出現更多「先破壞後建設」情况。

發展局表示，已完成檢視企業或商會就「南大嶼生態康樂走廊」項目提交的24份意向書，以及12個團體提交的意見，正參照相關意見，以制定具體發展方案，並作詳細技術評估，以籌劃招標及法定規劃程序工作。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕海岸保護區 南大嶼生態康樂走廊

上 / 下一篇新聞