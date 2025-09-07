嶼南片區未落實 長沙兩營地先闖關 同處海岸保護區 環團憂破壞環境

明報記者 馬耀森

據大嶼山南岸分區大綱圖，南大嶼設海岸保護區旨在保護地帶內的海灘及其腹地，以及預防雜亂無章的帶狀發展，「根據一般推定，此地帶不宜進行發展」。

規劃署回覆查詢稱，城規會審視申請時會全面考慮相關規劃因素，包括海岸保護區規劃意向，擬議用途對環境、自然保育、景觀、交通、排污等影響，以及公眾和政府部門意見等。如申請地點涉《城市規劃條例》下違例發展及執管行動，署方會向城規會闡述，以作整體考慮。

兩申請改劃 擬建太空艙露營車管地

去年《施政報告》提出推廣島嶼及海岸旅遊，發展局今年4月宣布邀請市場就南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴及白泥生態旅遊發展項目提交意向書，當中南大嶼項目包括長沙、貝澳、水口及石壁等。據邀請文件，長沙擁有香港最長達2公里沙灘，極具潛力成為康樂樞紐，擬議設施包括興建行人步道，將上下長沙泳灘連接，其他包括新碼頭、住宿設施及營地，當中擬議營地位於下長沙沙灘。

「片區」項目未落實，已有私人度假營項目向城規會闖關。其一涉下長沙沙灘約1659平方米的海岸保護區用地，擬建臨時度假營及相關挖土工程，包括8個太空艙。申請文件指出，擬議項目屬低密度，太空艙為模組化臨時建築，採用可拆卸構造，毋須大規模工程，而申請地點四周被多幢村屋包圍，並非典型自然生態海岸線或生態敏感區，不違反規劃原意。

一稱不違規劃原意 一稱符生態走廊定位

記者上周一（1日）到場觀察，發現地盤範圍長滿樹木，未見動工。反對該項目的守護大嶼聯盟表示，該處位於海岸保護區，擬議發展度假營不符規劃原意，亦擔心發展需砍伐大量樹木，而營地排污亦影響附近河溪及泳灘水質。

另一宗申請涉及上長沙泳灘，擬建露營車度假營，以及填土及挖土工程，地盤面積2859.3平方米。申請文件指出，項目擬建13幢1層高非住用建築物，包括6架露營車，聲稱擬建度假營符合「南大嶼生態康樂走廊」定位。記者在場見該處被圍封，土地已平整，有泥土被翻開，未見擺放露營車。

綠色和平憂更多「先破壞後建設」

綠色和平城市發展項目主任夏淳權說，自長沙被納南大嶼生態康樂走廊發展，接二連三有私人營地項目向城規會闖關，部分更「踩入」海岸保護區；雖然政府2023年將南大嶼納入「受規管地區」，有助改善違規發展，但當局推動旅遊項目之餘，未提供清晰發展指引，擔心政府未落實具體發展方案前，便出現更多「先破壞後建設」情况。

發展局表示，已完成檢視企業或商會就「南大嶼生態康樂走廊」項目提交的24份意向書，以及12個團體提交的意見，正參照相關意見，以制定具體發展方案，並作詳細技術評估，以籌劃招標及法定規劃程序工作。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676