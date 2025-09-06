明報新聞網
港聞

港聞二

17歲男生染甲流休克入ICU 同班5人現輕微病徵

【明報專訊】開學第一周，本港新增一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉一名過往健康良好、就讀天水圍佛教茂峰法師紀念中學的17歲男學生。衛生防護中心稱，該病人臨牀診斷為甲型流感併發休克，情况嚴重，留醫兒童深切治療部。另外，他就讀的班別有另外5名學生在9月2至3日期間出現輕微流感病徵，他們已求醫，全部毋須入院。

衛生防護中心稱，該男童自9月3日開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，翌日到屯門醫院急症室求診，其後被安排到該院兒童深切治療部留醫；調查發現他未接種流感疫苗。男童在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者暫無病徵。中心已派員到男童就讀的學校視察，建議校方實施感染控制措施，包括建議該班別學生在校內戴口罩、開窗以改善通風、停止跨班別和跨級別活動等，亦建議師生每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒，不應上學。 

中心表示，本地流感活躍程度自上周上升，並輕微超越基線水平，會審慎監察流感短期趨勢，以判斷本地是否進入夏季流感季節。

呼吸科專科醫生梁子超稱，今次個案感染的病毒株為H3N2，該病毒株在本港流行追溯至去年初，故社區群體免疫或下降。他續稱，現暫未有新疫苗可接種，提醒市民做好個人防護措施，尤其是學生。政府暫未公布2025/26年度季節流感疫苗接種計劃，根據衛生署，2025/26年度流感疫苗學校外展計劃將於10至12月接種。

