17歲男生染甲流休克入ICU 同班5人現輕微病徵

衛生防護中心稱，該男童自9月3日開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，翌日到屯門醫院急症室求診，其後被安排到該院兒童深切治療部留醫；調查發現他未接種流感疫苗。男童在潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者暫無病徵。中心已派員到男童就讀的學校視察，建議校方實施感染控制措施，包括建議該班別學生在校內戴口罩、開窗以改善通風、停止跨班別和跨級別活動等，亦建議師生每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒，不應上學。

中心表示，本地流感活躍程度自上周上升，並輕微超越基線水平，會審慎監察流感短期趨勢，以判斷本地是否進入夏季流感季節。

呼吸科專科醫生梁子超稱，今次個案感染的病毒株為H3N2，該病毒株在本港流行追溯至去年初，故社區群體免疫或下降。他續稱，現暫未有新疫苗可接種，提醒市民做好個人防護措施，尤其是學生。政府暫未公布2025/26年度季節流感疫苗接種計劃，根據衛生署，2025/26年度流感疫苗學校外展計劃將於10至12月接種。