稱留港國際生不多 蔡若蓮：港生活成本高

議員倡擴寄宿選擇 蔡若蓮：達標家庭不多

立法會教育事務委員會昨日討論建設本港成國際專上教育樞紐的最新進展。教育局數據顯示，2024/25學年共有2.66萬名非本地生修讀教資會資助課程，按年增加3500人。經民聯陸瀚民關注內地和海外學生在整體非本地生的佔比，蔡若蓮說目前內地生佔非本地生七成，因中國屬「傳統（學生）輸出國」，稱當局和八大正積極向東盟、一帶一路國家宣傳招生，盼院校更國際化。

經民聯梁美芬憶述學生時期曾參加3個交流團，最深刻是在寄宿家庭居住，提議政府協助國際生尋找富裕的寄宿家庭外，亦可到貧窮、「保守」的地方留宿。蔡若蓮回應稱香港較擠擁，符合寄宿標準家庭不多，日後會考慮以其他形式，包括配對非本地生和本港家庭，共同做非寄宿的活動，加深學生在港體驗。

資優學苑董事局主席首談藥倍安心

「比賽流程相當不錯」

會議另討論本地資優教育發展。就「藥倍安心」爭議，有議員關注政府及資優教育學苑有否機制保障作品原創性。學苑董事局主席林曉鋒昨就風波首度開腔，稱自己是比賽評審，評估學生表現除了參考作品原創性，「學生如何理解問題、propose（提出）解決方案，都經過非常完整的審視流程……我參與其中，我很盡責與議員和主席講，我認為資優教育學苑的比賽流程做得相當不錯」。

副教育局長施俊輝則重申十分重視參賽者誠信，機構日後舉辦類似比賽，定會再三提醒參加者須按機制申報任何涉及專業技術或第三方意見的情况。