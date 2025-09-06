明報新聞網
港聞

港聞一

議員質疑一諾續辦學 教局稱涉行動細節不回應

【明報專訊】私校一諾中學（九龍塘）上月中被揭校政混亂，除了擅收「建校費」，其紅磡新校舍亦未經註冊。教育局早前證實7月底已拒絕該校註冊申請，又指未收過該校申請在紅磡辦學。立法會議員梁熙昨在立法會教育事務委員會引述傳媒稱，疑有學生仍在一諾上學，「你有你釘牌，佢有佢違規」，問當局如何跟進；副教育局長施俊輝稱，因涉及行動細節，不會回應每宗個案，重申如發現學校違規會嚴肅處理。

收費審批 林振昇：私校可反口

施俊輝表示，當局正按機制突擊巡查所有私校，倘發現違規，會嚴肅處理並採取行動，包括向違例人士發警告，亦不排除轉交個案予執法機構調查。

教育局前年制訂審批機制，要求私校在發行債券、收取資本費等費用前，要獲當局審批，並遵從良好管治、具透明度等四大原則。施俊輝昨稱至今收到50宗收取其他費用的申請，現正審批。選委界議員林振昇關注，就算有審批，「學校都可以反口」，問當局如何減低家長損失，例如會否為分期付款定上限。

施俊輝昨無正面回應，重申學校須至少每年一次向家長報告所收款項是用於指定目的，倘有不合規或證實該校違反獲批費用的條款規定，當局可撤回批准。施另提到不少意見希望政府不要過度規管私校，因學校無足夠資源亦會影響教學質素，他重申當局重視監管，又建議家長或持份者舉報違規。

相關字詞﹕私校 私校發債 施俊輝 一諾中學

