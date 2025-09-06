明報新聞網
港聞

港聞一

崇正被撤註冊 摘星內地再掀疑竇 教局本月暫巡10私校 詳情暫不透露

【明報專訊】內地補習機構「摘星教育」涉嫌透過本港私校崇正中學「借殼辦學」，教育局其後暫停崇正營辦。事隔近一個月，教育局昨日宣布，由於崇正管理「極不理想」及於上學年（2024/25）已無實際運作，決定按《教育條例》取消其學校註冊。教育界議員朱國強認為，當局早於風波前關注崇正校政，卻待一整學年才行動是「欠果斷」。

招生單張列南山校舍 摘星否認辦學

至於「摘星教育」，內地社交平台近日流傳，摘星2018年獲深圳市福田區教育局審批辦學許可證，惟因未向南山區申請辦學許可，今後不得以「摘星」名義在位於南山區的「新安職業技術學院」招生經營。摘星創辦人駱小姐回覆本報稱，該校並無在南山辦學。翻查摘星早前的招生單張，該校列明於深圳南山區及福田區設校舍，南山校區的地址為「新安職業技術學校」。

就近月私校風波，教育局早前宣布於本月和10月舉行兩輪「突擊巡查」，首輪先針對在營運、財政或收生方面曾出現困難的「高危學校」。副教育局長施俊輝昨在立法會教育事務委員會稱，本月至今已巡查10間私校，包括查核學校的學籍資料、學生人數和出席率、教師註冊及場地安全。他重申，本學年內會推出合規私校名冊及制定私校實務守則，當中涵蓋學校營辦方式、管理水平、收生和宣傳等，日後會不定期巡查，但未提到若私校不符合守則有否懲處等。

本報昨向教育局查詢巡查結果、有否發現違規等，當局回覆稱巡查涉及行動細節，暫不便透露詳情。

教局：校董糾紛礙管理

崇正校監：被人連累

教育局昨發新聞稿表示，一直就崇正管理問題與學校管理層溝通，認為現任校董會未能妥善管治學校，校董間「存在嚴重分歧」，且有多宗關於崇正中學辦學團體「香港崇正總會」或學校管理權的司法訴訟正在進行，認為校董糾紛已嚴重影響學校管理和運作。

崇正校監黃華安昨向本報稱「暫時無嘢講」，校董會明天會開會討論，形容風波是「被人連累」。

根據目前政策，教育局每3至5年須最少巡查私校一次。本報向局方查詢上一次巡查崇正的時間、該校師生人數，局方無正面答覆。施俊輝昨日表示，留意到崇正2023/24學年仍有學生在讀，當局有考慮學生福祉，直至上學年學校停辦，加上該校違規跟內地教育機構合作招生及提供中學文憑試課程，當局「迅速回應」，中止學校營運，並要求校方提交書面申述，惟申述仍無切實處理學校停辦和管理等根本問題，故昨日決定取消其學校註冊。

議員倡檢討巡查制

白名單「形式多於實際」

朱國強認為，當局應及早介入風險較高的學校，又提到有私校開辦幾年就轉手，隨時當局未及巡查，已停辦轉手，認為當局應全面檢討機制，在新校申請註冊或改名時更嚴格把關，並加密巡查。至於當局設立合規私校名冊，朱國強認為「似是形式多於實際」，持續檢視私校運作、避免私校爭議「一單接一單」才是關鍵。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

