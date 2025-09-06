申訴署批物監局「機械式」回覆投訴人

涉舖主投訴商場管理 物監局納14建議

申訴人為某商場舖位業主，去年向物監局投訴商場管理公司涉嫌違規，稱物監局接獲投訴後無對管理公司採取行動，亦沒實質回覆調查進展或結果。物監局一般在收到足夠資料起計6個月內完成處理投訴。公署報告引述物監局稱，申訴人在投訴過程中繼續提出其他新投訴和關注事項，涉多個複雜範疇，不屬一般簡單投訴，需較長時間處理，局方亦需持續詳細調查和索取大量資料，認為不應以首次投訴日期起計算處理時間。物監局又認為，完成調查前未能向申訴人書面透露具體情况和相關行動，以免影響調查。

申訴專員陳積志表示，調查顯示物監局確持續跟進，但投訴涉詮釋法例及公契條文、招標程序等，物監局需時調查屬可理解。不過，公署認為物監局多次「機械式」回覆，無助申訴人明白調查進展。公署提出14項建議，包括適當通知投訴人在投訴複雜或新增投訴事項或補充資料時，物監局可能需較長時間處理。物監局回覆稱，近年處理投訴增加，性質愈趨複雜，已主動檢討投訴處理程序，並會在財政許可下適當調整人手。