重看片段確認有掌摑 童樂居一人上訴駁回

【明報專訊】香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」於2021年揭發連串虐兒事件，累計34名職員被起訴，分拆成多案處理，全部案件已於去年審結。其中被判囚7個月的女被告不服定罪，提出上訴，上訴庭昨日頒判辭，裁定被告的確有掌摑和把幼童摔在地上，稱照顧者因失去耐性變得粗暴並不罕見，原審裁決理據充足，駁回上訴。

上訴人稱見施虐「阻止不了」 否認襲擊

上訴人梁曉彤去年在區域法院被裁定兩項虐兒罪成，判囚7個月。

根據控方案情，梁事發時目睹同案另一名被告把男童E提起和摔在地上而無動於中，以及目睹女童O被書本打頭後，還掌摑她頭部。辯方說法是同案被告動作太快，因此梁阻止不了，亦不認為對方行為屬襲擊。此外，梁沒有看到O遭拍打，而她自己只輕拍O一下，提醒盡快坐下，其後協助O吐出異物。

上訴方稱梁目睹的行為非典型襲擊，她最多只對風險認知不足，原審法官錯誤裁定其不作為與E受苦楚有因果關係，另沒有就梁協助O吐出異物給予任何事實比重。

上訴庭在判辭指出，經法庭重看涉案錄影片段，梁的確目睹O遭書本拍頭，其手部先往後挪，動作屬掌摑，梁襲擊O和協助吐出異物，無必然牴觸。另一方面，男童E被抱離地面往後拋，受傷機率不小，也一定受到相當大驚嚇。上訴庭考慮後拒絕梁的上訴許可申請，同時駁回上訴。

【案件編號：CACC 215/24】

