大學生涉扮「特務」 騙8人共240萬元

被捕本地男子21歲姓陳，報稱大學生，涉嫌冒充警務人員，以欺騙手段取得財產及企圖以欺騙手段取得財產，昨仍被扣留調查。

事主最細16歲 警檢假輔警證

警方於7月至9月先後接獲9名市民報案，包括3男6女，年齡16至71歲，報稱本地學生、內地學生，家庭主婦及退休人士等，同收到自稱內地執法機關人員來電，指控他們在內地涉及洗黑錢等經濟犯罪活動，要求交出資金協助調查。其中8名事主不虞有詐，到住所附近與「特務調查員」見面。該名「特務調查員」向事主展示警員委任證，聲稱協助調查案件，8名事主向他交付共約240萬元現金。餘下一名事主及時發現受騙，拒絕見面及交錢。

油尖警區科技及財富罪案組接手調查，翻查大量閉路電視片段，鎖定一名涉案男子，相信他在上述9宗騙案扮演「特務調查員」，曾向事主出示偽造警員委任證，並要求事主簽署保密令及交錢。探員周三（3日）下午約5時持法庭手令到目標男子長沙灣寓所將他拘捕，檢獲兩張偽造香港輔警委任證，一份偽造保密令、手機、電腦等證物。