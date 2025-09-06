就莊梅岩風波見學生 演藝高層稱自由依舊

【明報專訊】著名劇作家莊梅岩近日在社交平台撰文，稱母校香港演藝學院「自製紅線」抽起其校慶訪問短片，以及更改其編劇的原創音樂劇《奮青樂與路》海報用色、於演出前勸喻她不要上台謝幕等，批評校董會自我審查。演藝學院高層昨午與戲劇學院學生就事件閉門會面溝通，有學生會後形容校方發言「general（一般）」，主要提及校內自由依舊，着學生放心。學院會後回應傳媒稱，近日的報道涉及「有關部門在內部溝通及處理流程確有未盡完善之處」，未來會更注重細節。
據香港演藝學院向戲劇學院學生發放的信息，會面與「近日社交媒體有關學校的報道」有關，校董局主席、校長和副校長希望與學生見面溝通。校方在信息中形容安排出於「特殊情况」。
出席者包括校董會主席校長等
會面於昨午2時在校內Drama Lab進行，現場所見逾百名戲劇學院學生參與。除校董會主席楊傳亮、校長陳頌瑛、副校長（學術）文國端外，署理戲劇學院院長黃龍斌及多名戲劇學院教師也有到場。
會面前有職員稱校方往後或再就事件與校友會面。校方高層與學生會面至下午3時許結束，學生離場期間，校方職員稱楊傳亮及陳頌瑛暫無回應，其後說兩人已離開，不會見傳媒。
被問信校方否 有學生搖頭
多名與會學生均稱不便回應或評論。有學生則形容校方高層所講內容「general（一般）」，大意是指校內自由依舊，着他們放心。對於是否相信校方說法，有學生搖頭回應，並稱最近發生之事已影響他對學校的信心。
校方：內部溝通未盡完善 檢討機制
演藝學院昨日傍晚以電郵回覆傳媒，稱近日的報道涉及「有關部門在內部溝通及處理流程確有未盡完善之處」，團隊會汲取經驗，檢討機制，未來在所有項目執行上更注重細節，確保與合作伙伴保持清晰、透明的溝通。學院另重申重視《奮青樂與路》製作，並感謝各創作和製作團隊成員的付出及努力。