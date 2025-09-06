明報新聞網
港聞

港聞二

經歷2019學警：投身警隊冀解社會問題

【明報專訊】香港警察學院今日舉行結業會操，將有新一批見習督察及警員投入警務工作，多名代表日前見記者時回應2019年事件對其職業生涯的影響，有女見習督察表示反修例運動期間，即使屬警察世家亦因政見不同出現分歧，令她感到心痛；亦有在內地讀大學的港人警員指出，當年正值備考中學文憑試，形容當時社會環境令他情緒低落，選擇成為警察是希望解決類似社會問題。

38歲的劉施霖獲頒施禮榮盾、榮譽警棍及學業成績優異證書，她透露自己2010年正式加入警隊成為學警，15年後再成功投考見習督察。談及反修例運動對其職業生涯的影響，劉稱自己警察生涯橫跨2014年雨傘運動和2019年反修例運動，運動發生時自己分別在灣仔警署和商業罪案調查科，均在前線工作，她稱政治立場不同令她失去一些朋友，但感到警隊在事件後更團結，加之不少市民的支持讓她深受鼓舞；又稱自己出身警察世家，父親、弟弟都是警務人員，即使如此2019年時家庭內還是因政見不同而出現分歧。

見習督察：警察世家也現分歧

23歲警員李勝榮獲頒薛富盃及銀笛獎，作為港人的他大學4年在內地中南財經政法大學就讀。他稱自己自小熱愛警察題材電影，有「警察夢」，中學曾參加童軍、香港青少年軍事夏令營。他續稱，2019年反修例運動令他了解到國家安全重要性，驅使他決定投考警察，當時屬中學生的他因反修例事件無法上學、家人無法上班，形容情緒低落，希望成為警察後可以防止師弟師妹、其他香港市民再被類似事件困擾。李另稱，內地讀書經歷讓他習慣集體生活、團隊協作，宿舍生活與警校相似，且內地多強調集體利益大於個人，有助適應警隊文化。

稱內地讀書助適應警隊文化

27歲的見習督察黃文鈺是中國香港滑雪總會轄下「香港滑雪隊」的前成員。她稱自己自幼頻繁往來粵港，在中學時從廣州搬回香港，加入警隊前在美國修讀學士及碩士學位，曾在當地擔任訴訟律師助理。她說自己對警隊招募廣告「一見鍾情」，正式加入警隊後，亦認為這是一份可讓她安定下來的終身工作，但現時最大挑戰是廣東話仍欠熟練。

被問早前葵涌廣場發生警民衝突，一名巴基斯坦裔男子被捕，隨後大批警員到廣場巡邏，李勝榮形容涉事警員處理克制、判斷得當，但指若將該名男子帶離現場會更好。

學警 警察 反修例 結業會操 警察學院

