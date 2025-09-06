「原審容許加控犯錯」 鄭錦滿暴動罪獲撤 已刑滿出獄 鄭：遲來公義非公義

加控同時沒撤妨礙司法罪

官：如「兩面包抄」致不公

鄭錦滿已服刑完畢，並在頒布判辭後，在社交媒體發帖文稱「欲加之罪，其無辭乎。遲來公義，絕非公義」。

上訴人依次為不認罪的何志豪、鄭錦滿、陳啟賢、馮思睿及林泳汶，5人均被控意圖妨礙司法公正罪。區院暫委法官鄭念慈2023年裁定鄭罪脫，其餘4人罪成，但鄭審訊中途被加控的暴動罪則罪成。上訴方指，原審法官在控方舉證完畢才邀請考慮新增暴動罪，此舉並非純屬技術性，即使容許辯方重召控方證人也無法修補不公，強調檢控基礎必須由控方選定，控方不能假定能根據審訊發展對控罪「剪剪裁裁」。

官指上游下水道逃走悖常理

上訴方並稱，光是逃離犯罪現場不構成妨礙司法公正，亦即如無新增其他罪行，鄭錦滿會從本案完全脫身，原審法官主動邀控方加控，明顯是為增加鄭的定罪機會。上訴方又指，根據渠務署職員供辭，理大內的地下水道是上游，而愈是上游，地下水道的管道就愈窄，不能讓人進入，惟原審法官裁定鄭是通過理大校內的地下水道爬至該渠口，是和有關的證據背道而馳，有悖常理。

上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴在判辭稱，原審法官最終批准加控申請的理由高度簡化，例如「理大渠口可以通到該渠口」、「鄭由該渠口爬出」等，但經澄清的案論，由鄭原本被形容為接應人員，180度變成逃離理大的暴徒。而由於妨礙司法公正罪無撤回，即法庭既可裁定接受接應的「暴徒」妨礙司法公正，也可裁定他逃出理大前參與暴動，或兩罪均成立。

官：批准加控理由高度簡化

就控方表示加控後，原審法官當時回應，鄭可以重召控方證人和撤回任何同意事實；上訴庭認為此取態欠深入和謹慎，鄭已承認爬出渠口，辯方順着同一方向完成盤問，在同一法庭內提出和以前不同的說法，質疑會有多大的空間作出辯護。

上訴庭認為，原審法官容許控方加控屬犯錯，對鄭造成「兩面包抄」，無法全身而退，構成不公，經考慮後裁定他上訴得直。至於餘下4人，上訴庭認為沒有合理可供辯解上訴理由，包括法官已裁定上訴人自願招認、考慮他們的實質參與等，駁回上訴。

【案件編號：CACC 34/23】