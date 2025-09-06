明報新聞網
港聞

港聞二

黎青龍「小路不讓大路」得直 官：原審誤引《道路守則》

【明報專訊】肝病權威專家港大榮休教授黎青龍，被指2021年5月在大潭駕車由小路駛出大路時，未有停車讓線予大路的車，最終兩車碰撞，早前被裁定不小心駕駛傳票控罪罪成罰2000元，他就定罪上訴。高院昨頒判辭，接納上訴方指原審錯誤援引《道路使用者守則》（下稱《守則》），加上案發時黎車速平穩，沒跟事主「鬥快」等因素，裁定上訴得直，撤銷定罪。

上訴人黎青龍（被控時72歲，小圖）被裁定於2021年5月31日上午近10時，在白筆山道（西行）與紅山道交界不小心駕駛私家車罪成，他提出上訴。

《守則》規管讓線前 非駛出時

高院法官潘兆童昨頒布的判辭提及，原審裁判官朱文瀚裁決時參考《守則》部分條文，包括「標誌及道路標記在讓路線前，必須讓路給大路上的車輛，如有必要停車等候」，稱司機由小路駕車出大路時有「持續責任」讓路予正在大路行駛的車，故黎應停車讓事主的車駛過，裁定黎罪成；上訴方質疑朱官誤引《守則》，定罪不穩妥。

潘官分析，從字面可見，原審裁判官援引的《守則》條文是規管司機讓線前行為，但當黎青龍駕車駛出路口，有關條文不再適用，不認同裁判官所指，司機駕車駛出大路時有「持續責任」讓路予正在大路的車。潘官同時強調，黎駕車駛出路口後仍有「一般謹慎責任」，但裁判官不應以有關《守則》內容為基礎將黎定罪。

此外，潘官提到，黎青龍駕車駛出大路時，與事主車輛仍有約57米距離，當時黎的車速緩慢且平穩，事主車速則甚快，接近路口時更有加速迹象，認為黎沒跟事主「鬥快」。潘官亦稱，若黎選擇停車或能避免意外，但法庭並非要判斷他有否採取避免意外的方案，而是要考慮其駕駛態度有否遜於「謹慎合理」司機的水平，裁定黎上訴得直。

【案件編號：HCMA 239/22】

相關字詞﹕高等法院 上訴得直 不小心駕駛 黎青龍

