網約車限車主駕 陳美寶：防黑工

政府現時規管的士車隊之的士入隊時車齡不可超過3年，有的士業界質疑當局對車隊較網約車嚴格，做法不公平。陳美寶昨稱，現時市面1.8萬輛的士絕大部分都不是的士車隊，三成的士車齡均達10年以上。陳又稱，的士車隊與網約車的定位不同，車隊旨在為的士行業創新改革、升級轉型提供優質服務，網約車則是私家車，有自用性質，並非全職駕駛用途。

指保險界稱助釐清責任

至於會否造成的士車隊與網約車競爭，陳美寶稱方案對網約車多方面規管，盼鼓勵兩者良性競爭，相信清晰規管框架會在日後帶來新氣象，強調網約車與的士應共存互補。

對於只容許網約車主本人當司機、禁止網約車出租，陳美寶說，將網約車及司機綁定有助確保服務質素 亦讓平台可監管，杜絕黑工司機。有網約車司機建議容許車主申請牌照時指定多一名司機，陳稱聽過不少意見，衡量後認為「人車合一」能更有效清晰規管；又說當局曾與保險業界就此初步洽談，業界反映做法有助釐清責任及風險。

當局於草案文件亦提出了合併的士司機及網約車司機筆試，陳美寶稱今年第四季起會簡化現有的士司機筆試，再與網約車司機筆試作合併。