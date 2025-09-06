網約車限車主駕 陳美寶：防黑工

【明報專訊】政府前日公布規管網約車主體法例條例草案，原擬議申請牌照或續期時車齡不可超過7年，最新放寬至低於12年。運輸及物流局長陳美寶昨在港台《千禧年代》稱，有意見反映若將車齡限制定得「太死」，或影響網約車供應及市民體驗，相信新方案可提供彈性。草案亦新規定網約車司機與車主須為同一人，陳美寶稱衡量後認為現時「人車合一」做法能更有效地清晰規管，可避免衍生網約車租賃市場及炒賣，亦可杜絕黑工司機。
政府現時規管的士車隊之的士入隊時車齡不可超過3年，有的士業界質疑當局對車隊較網約車嚴格，做法不公平。陳美寶昨稱，現時市面1.8萬輛的士絕大部分都不是的士車隊，三成的士車齡均達10年以上。陳又稱，的士車隊與網約車的定位不同，車隊旨在為的士行業創新改革、升級轉型提供優質服務，網約車則是私家車，有自用性質，並非全職駕駛用途。
指保險界稱助釐清責任
至於會否造成的士車隊與網約車競爭，陳美寶稱方案對網約車多方面規管，盼鼓勵兩者良性競爭，相信清晰規管框架會在日後帶來新氣象，強調網約車與的士應共存互補。
對於只容許網約車主本人當司機、禁止網約車出租，陳美寶說，將網約車及司機綁定有助確保服務質素 亦讓平台可監管，杜絕黑工司機。有網約車司機建議容許車主申請牌照時指定多一名司機，陳稱聽過不少意見，衡量後認為「人車合一」能更有效清晰規管；又說當局曾與保險業界就此初步洽談，業界反映做法有助釐清責任及風險。
當局於草案文件亦提出了合併的士司機及網約車司機筆試，陳美寶稱今年第四季起會簡化現有的士司機筆試，再與網約車司機筆試作合併。