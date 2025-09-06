明報新聞網
港聞

港聞二

工會成員被炒釀罷工 可樂讓步 原指違內部安全指引 達協議解僱變停職候判

【明報專訊】太古可口可樂公司一車長上月送貨發生交通意外，倒車期間令一名老婦腿部受傷，前日被解僱。太古飲料（香港）職工總會昨發起逾百人罷工，批評公司「未審先判」，疑針對該車長為工會成員，要求撤回處罰。勞工處一度介入調停不果，至昨晚工會總幹事向本報稱，與資方達成協議，包括改以停職等候判決代替解僱，其間支付底薪；工會表示今日將復工。

勞工處歡迎勞資雙方經務實及坦城協商後達共識，期望雙方繼續保持良好溝通，如有需要勞工處樂意協助。

倒車傷人 未戴安全帶違指引

逾百名太古可口可樂公司職員昨早在沙田小瀝源的汽水廠外罷工，提出4項訴求，包括要求公司承諾不追究是次參與工業行動的同事、撤回解僱決定等。太古可口可樂公司回應稱，事故後檢視相關紀錄，發現涉事車長違反操作規則和流程，是按紀律及人事政策解除其職務。勞工處昨午曾到場協助勞資對談，雙方均未讓步。

工會：昔有更嚴重個案 未炒人

工會總幹事溫柏堅昨午提及，有現職同事曾不慎遇交通意外，嚴重程度更甚，亦未解僱，公司還提供司法協助；而今次公司突然完成內部調查，僅引述內部安全指引，以車長倒車時未有佩戴安全帶為由將其解僱，質疑公司針對工會成員有差別對待，藉放大該職員過錯來打壓工會。

若根據運輸署《道路使用者守則》，駕駛時司機必須佩戴安全帶，但涉及倒車的操作除外。

警一度指未經批准集結

溫柏堅其後向本報稱，工會昨午約5時半與資方第二次會談，最終達成共識，除撤回處分及不懲罰罷工者，公司也認同「安全條款」未夠清晰，往後會透明檢討，加強對話培訓，並將設立「法律顧問」供同事諮詢。工會及香港太古可口可樂昨晚發聯合聲明公布有關共識。

警方昨早曾到場稱集會是未經批准集結，要求在場者離開，惟員工繼續留守，10多名警員在場戒備。警務處回覆本報稱，警方昨發現有員工在源順圍17至19號對開聚集，約百名員工在上址喊口號及展示標語，現場秩序大致平靜，案件列作「公眾集會」，又稱未接獲任何個人或團體通知昨在沙田舉行公眾活動。

相關字詞﹕非法集結 勞工處 罷工 太古可口可樂

