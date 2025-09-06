反恐藏刀案裁分期執行 被告刑期上訴駁回

稱兩案涉同一次拘捕 同背景

申請人陳玉龍（案發時27歲，現約32歲）涉藏彈簧刀案，指他2020年1月17日在沙田廣源邨被截停，警員搜身時找到一把彈簧刀，其後警方在廣源邨停場車搜查一輛屬於陳的電單車，發現被配予其他登記車牌。陳早前在沙田裁判法院承認各一項管有違禁武器及偽造文件罪，原審裁判官當時稱該案與反恐案性質不同，判囚9個月，但當中4個月可同期執行，故加監5個月。

官：刑罰無過重 兩案性質不同

判辭引述申請一方陳辭稱刑罰明顯過重，而陳出於愛好野外遊戲才收藏涉案彈簧刀，並因貪方便更換車牌讓電單車得以停泊於停車場。申請方亦主張兩案刑期應同期執行，因源於同一次警方截查拘捕，陳服刑5年多，已深刻反省。姚官於判辭反駁，原審裁判官恰當考慮同類型案件的判刑，刑罰無明顯過重；兩案性質不相干，但原審裁判官仍給予部分刑期分期執行，故申請人沒基礎推翻判刑，駁回上訴。

翻查資料，反恐首案中陳被指為槍手蘇緯軒的同謀，他聲稱是蘇拜託他代收包裹，事後他承認知道是真槍。警方在他家中搜出上彈真槍及92發子彈。

【案件編號：HCMA 80/25】