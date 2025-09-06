明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐藏刀案裁分期執行 被告刑期上訴駁回

【明報專訊】《反恐條例》首案，負責收取槍彈的維修技工陳玉龍去年在高院承認串謀無牌藏槍及無牌藏槍共兩罪，判囚9年；陳另涉一宗管有彈簧刀案，在裁判法院認罪後加監5個月。陳就刑罰上訴，認為原審裁判官應考慮兩案有相同背景，刑期理應同期執行。高院暫委法官姚勳智昨裁決稱，原審裁判官考慮總刑期原則，就部分刑期分期執行，做法無不妥，駁回上訴。

稱兩案涉同一次拘捕 同背景

申請人陳玉龍（案發時27歲，現約32歲）涉藏彈簧刀案，指他2020年1月17日在沙田廣源邨被截停，警員搜身時找到一把彈簧刀，其後警方在廣源邨停場車搜查一輛屬於陳的電單車，發現被配予其他登記車牌。陳早前在沙田裁判法院承認各一項管有違禁武器及偽造文件罪，原審裁判官當時稱該案與反恐案性質不同，判囚9個月，但當中4個月可同期執行，故加監5個月。

官：刑罰無過重 兩案性質不同

判辭引述申請一方陳辭稱刑罰明顯過重，而陳出於愛好野外遊戲才收藏涉案彈簧刀，並因貪方便更換車牌讓電單車得以停泊於停車場。申請方亦主張兩案刑期應同期執行，因源於同一次警方截查拘捕，陳服刑5年多，已深刻反省。姚官於判辭反駁，原審裁判官恰當考慮同類型案件的判刑，刑罰無明顯過重；兩案性質不相干，但原審裁判官仍給予部分刑期分期執行，故申請人沒基礎推翻判刑，駁回上訴。

翻查資料，反恐首案中陳被指為槍手蘇緯軒的同謀，他聲稱是蘇拜託他代收包裹，事後他承認知道是真槍。警方在他家中搜出上彈真槍及92發子彈。

【案件編號：HCMA 80/25】

相關字詞﹕高等法院 上訴駁回 偽造文件 管有違禁武器 串謀無牌管有槍械及彈藥 屠龍小隊 反恐條例

上 / 下一篇新聞

崇正被撤註冊 摘星內地再掀疑竇 教局本月暫巡10私校 詳情暫不透露
崇正被撤註冊 摘星內地再掀疑竇 教局本月暫巡10私校 詳情暫不透露
議員質疑一諾續辦學 教局稱涉行動細節不回應
議員質疑一諾續辦學 教局稱涉行動細節不回應
稱留港國際生不多 蔡若蓮：港生活成本高
稱留港國際生不多 蔡若蓮：港生活成本高
1號波今續掛 明評估掛更高風球否
1號波今續掛 明評估掛更高風球否
機局推轉機客免費遊 逛街市、黃大仙祠 停候逾7小時可報名 傍晚團訪西九睇星光夜景
機局推轉機客免費遊 逛街市、黃大仙祠 停候逾7小時可報名 傍晚團訪西九睇星光夜景
灣區禁毒峰會 鄧炳強：三地需合作聯防
灣區禁毒峰會 鄧炳強：三地需合作聯防
江樂士：反恐條例今作用大減 日後料先引國安法
江樂士：反恐條例今作用大減 日後料先引國安法
明愛切錯輸卵管 歸咎臨牀評核不清 報告指受訓醫生能力評定欠準確 林哲玄：上司不熟悉學員水平
明愛切錯輸卵管 歸咎臨牀評核不清 報告指受訓醫生能力評定欠準確 林哲玄：上司不熟悉學員水平
17歲男生染甲流休克入ICU 同班5人現輕微病徵
17歲男生染甲流休克入ICU 同班5人現輕微病徵
父涉殺兩子女提堂 報告稱有抑鬱自殺傾向
父涉殺兩子女提堂 報告稱有抑鬱自殺傾向
黃之鋒再涉國安罪提訊 多國領事代表旁聽
黃之鋒再涉國安罪提訊 多國領事代表旁聽
網上發帖串謀煽動 教師申刑期上訴至終院被拒
網上發帖串謀煽動 教師申刑期上訴至終院被拒
工會成員被炒釀罷工 可樂讓步 原指違內部安全指引 達協議解僱變停職候判
工會成員被炒釀罷工 可樂讓步 原指違內部安全指引 達協議解僱變停職候判
網約車限車主駕 陳美寶：防黑工
網約車限車主駕 陳美寶：防黑工
黎青龍「小路不讓大路」得直 官：原審誤引《道路守則》
黎青龍「小路不讓大路」得直 官：原審誤引《道路守則》
「原審容許加控犯錯」 鄭錦滿暴動罪獲撤 已刑滿出獄 鄭：遲來公義非公義
「原審容許加控犯錯」 鄭錦滿暴動罪獲撤 已刑滿出獄 鄭：遲來公義非公義
經歷2019學警：投身警隊冀解社會問題
經歷2019學警：投身警隊冀解社會問題
就莊梅岩風波見學生 演藝高層稱自由依舊
就莊梅岩風波見學生 演藝高層稱自由依舊
大學生涉扮「特務」 騙8人共240萬元
大學生涉扮「特務」 騙8人共240萬元
被騙到詐騙園警員已回港 O記調查
被騙到詐騙園警員已回港 O記調查
O記搗多元種族黑幫 拘印度籍頭目等47人
O記搗多元種族黑幫 拘印度籍頭目等47人
重看片段確認有掌摑 童樂居一人上訴駁回
重看片段確認有掌摑 童樂居一人上訴駁回
申訴署批物監局「機械式」回覆投訴人
申訴署批物監局「機械式」回覆投訴人
九市速遞：通力拓灣區電梯維護市場 前海設南方總部 提高產業智能數碼化
九市速遞：通力拓灣區電梯維護市場 前海設南方總部 提高產業智能數碼化
九市速遞：深圳開通跨境支付離境退稅
九市速遞：深圳開通跨境支付離境退稅
九市速遞：肇慶設香港「跨境通辦」服務區
九市速遞：肇慶設香港「跨境通辦」服務區
灣區手記：左行右企 ／文：尚東美
灣區手記：左行右企 ／文：尚東美
【Emily】副刑檢專員放長假做實習大狀 「師父」係陳馮富珍子 聽聞無意離開律政司
【Emily】副刑檢專員放長假做實習大狀 「師父」係陳馮富珍子 聽聞無意離開律政司
【Emily】丘應樺訪抗戰遺址 懷緬阿爺丘逢甲遺志
【Emily】丘應樺訪抗戰遺址 懷緬阿爺丘逢甲遺志
【Emily】韓領館去中學交流 睇跆拳歎韓食
【Emily】韓領館去中學交流 睇跆拳歎韓食
【Emily】呼籲選委投票 孫東出動廣東話
【Emily】呼籲選委投票 孫東出動廣東話